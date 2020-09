USTEA denuncia la situación en la que se encuentra el CEPR Dr Severo Ocohoa de Vélez-Rubio

Desde el sindicato USTEA queremos denunciar la situación insostenible en la que se encuentra el CEPR Dr Severo Ochoa de Vélez-Rubio en el que, tras el cierre de 3 aulas a causa del COVID-19, 7 maestras y maestros están en cuarentena, de un total de 20. Es decir, el 35% del claustro se encuentra confinado sin que la administración haya hecho nada al respecto.

En un curso como el que se acaba de iniciar, marcado por la pandemia, en el que no se han atendido las principales reivindicaciones de la comunidad educativa tales como la bajada de ratio, aumento de espacios y de plantilla, y en el que se piden esfuerzos excepcionales al profesorado y a las familias, no se entiende que la propia administración no haga esos esfuerzos. Es evidente que uno de los efectos de las cuarentenas será la falta de profesorado durante al menos 2 semanas, y su cobertura rápida no ha sido contemplada por la Consejería de Educación. No se entiende como, en la situación actual, sólo hay una convocatoria semanal para cobertura de bajas cuando el año pasado (sin pandemia) el número de estas convocatorias semanales era el doble.

Los tan aireados grupos de convivencia y grupos burbuja, saltan por los aires en el momento en el que esas bajas de profesorado no son cubiertas con celeridad. Así sucede en el caso del CEPR Severo Ochoa, en el que casi la mitad del claustro estará en cuarentena, teniendo que encargarse el resto de maestras y maestros de las clases que quedan sin docentes más las suyas propias. Esto hace, como ya hemos mencionado, que el concepto de grupos estancos, que tienen poca o ninguna relación unos con otros, pierda su sentido contribuyendo aún más a la inseguridad sanitaria.

Por tanto creemos que la Delegación de Educación de Almería y la propia Consejería deben aplicarse los esfuerzos que piden a las y los docentes y a las familias y exigimos la inmediata cobertura de estas bajas en el CEPR Dr Severo Ochoa y que esta situación de dejadez en la cobertura de bajas (que se está dando y se dará mientras dure la pandemia) no se vuelva a repetir.