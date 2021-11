Vera recordará el terremoto que destruyó la ciudad con una subida al Espíritu Santo este viernes

La ciudad de Vera no quiere olvidar su historia. La silueta del cerro del Espíritu Santo le recuerda que una vez, hace más de medio milenio, sus antepasados vivían allí, en una pequeña villa amurallada que sucumbió ante los violentos terremotos del 9 de noviembre de 1518. Por eso, ese día está grabado en la memoria colectiva de los veratenses que hace ya ocho años decidieron conmemorar esta fecha.

Tras un parón obligado por la pandemia en 2020, este año se volverá a celebrar una subida colectiva al cerro del Espíritu Santo por el 503 aniversario de este suceso. Será este viernes 5 de noviembre por la noche, organizada por el grupo de Facebook “No eres de Vera si...” y con la colaboración del Ayuntamiento.

Gabriel Flores, uno de los organizadores, explica que lo hacen “para recordar a las víctimas y ese punto de la historia de Vera que es muy trascendente”. Y es que “no es habitual que una ciudad que se destruya por completo y se vuelva a levantar partiendo de cero; es un hecho muy relevante que hay que dar a conocer y mantener”.

Aunque lo habitual era realizar dos subidas al cerro, una diurna en fin de semana y otra nocturna el 9 de noviembre coincidiendo con la hora exacta del terremoto —fue a las once de la noche—, este año solo se hará una. Será este viernes 5 de noviembre desde el aparcamiento del pabellón de deportes Blas Infante, donde están citados todos los veratenses y visitantes que lo deseen a las 22.00 horas.

La subida nocturna al cerro se hará el viernes 5 de noviembre a las 22.00 horas

Como siempre, no faltarán decenas de personas ataviadas con trajes medievales que portarán una bandera de Vera a través del sendero de escaleras de piedra que sube por el cerro. Iniciarán el ascenso a las 22.15 horas para detenerse en el explanada de la ermita-aljibe. Allí tendrán lugar los discursos y demás actuaciones, ya que no se puede llegar hasta la cima porque se ha retirado una valle protectora y no cumple las condiciones de seguridad para albergar a varias decenas de personas en plena noche.

Programación de los actos conmemorativos

Primero tomarán la palabra un representante del Ayuntamiento de Vera y el párroco Jesús Martín Gómez, que dedicará unas palabras a las 150 víctimas que causó el terremoto de hace 503 años.

A continuación se leerán varias poesías alusivas al cerro y al fatídico terremoto. Así se alcanzarán las once de la noche, hora en la que tuvo lugar el seísmo y será en ese momento cuando se apague la luz de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que corona el cerro y quedará iluminado solo con 150 antorchas, una por cada víctima. Se guardará un respetuoso minuto de silencio.

Después, uno de los personajes medievales leerá un romance de ciego a la vieja usanza narrando los hechos acaecidos aquel 9 de noviembre de 1518.

También participarán dos personajes históricos de la época: don Francisco de Castilla y Zúñiga, corregidor de Almería, Guadix, Baza y Vera, nombrado por Carlos I, que trazó el esquema renacentista de la nueva ciudad a una distancia de no menos de un tiro de ballesta desde la antigua ciudad; y Rodrigo de Salas, notario y escribano real del concejo. Ambos aportarán datos documentados sobre lo sucedido y la reconstrucción de la ciudad, con un texto escrito por Gabriel Flores, autor de libros y artículos sobre la historia de Vera.

El último personaje del siglo XVI que tomará la palabra será Íñigo de Guevara, alcalde mayor de Vera en aquel 1518.

El homenaje concluirá con una ofrenda floral realizada por un grupo de niños y con la actuación en directo del cuarteto vocal Anacrusa y del tenor veratense Enrique Parra.

Una vez finalizados los actos conmemorativos se ofrecerá un chocolate caliente y bizcochos a todos los asistentes, para pasar un rato ameno de charla antes de volver a la Vera del llano. Todo ello si el tiempo lo permite, pues la previsión actual de la Agencia Estatal de Meteorología da un 65% de posibilidades de lluvia para la noche del viernes.