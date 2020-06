Viajar con la casa a cuestas, una de las opciones más seguras contra la Covid-19

“Los autocaravanistas serán el punto de atención en muchas poblaciones y su conducta negativa perjudicará a todo un colectivo. De su comportamiento dependerá que muchas áreas de autocaravanas sigan abiertas o se cierren . Hay alcaldes que no ven un turismo sano, itinerante y muy beneficioso para los comercios» comenta.

«Una autocaravana o cámper no es un vehículo cualquiera donde todo vale . Hay que tener más responsabilidad por tratarse de un vehículo vivienda». El presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), Jesús Gallardo, advierte así a quienes se pongan al volante de este vehículos este verano y recuerda que las aguas residuales sólo se pueden evacuar en lugares habilitados para ello y que no se debe estacionar en primera línea de playa.

La Covid-19 ha cambiado las opciones vacacionales de los españoles de manera inmediata. Las autoridades sanitarias y los expertos ya han recomendado para este verano utilizar, en la medida de lo posible, el vehículo particular para desplazarse a los lugares de vacaciones. De esta manera, se pretende evitar la proximidad física de los viajeros en los medios de transporte y las aglomeraciones en aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Estos vehículos vivienda permiten cumplir las medidas recomendadas por Sanidad de aislamiento e higiene, al contar con sus propios espacios naturales como camas, baño, cocina o salón al igual que una vivienda particular.

La provincia de Almería cerró 2019 con un parque de 1.556 caravanas censadas

Al 31 de diciembre de 2019, el censo de vehículos con servicio de vivienda en España ascendió a un total de 157.924, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico a la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas. El anterior censo databa del 31 de diciembre de 2015. En estos cuatro años, el parque móvil de este tipo de vehículos se ha incrementado en casi un 200%. Barcelona, con 31.673 unidades, lideró el ránking nacional y confirmó la enorme afición por este tipo de turismo. Le seguían Madrid con 12.225 de estos vehículos. Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Alicante, con 7.266, 7.168 y 7.015 respectivamente, se situaban en la tercera, cuarta y quinta plazas de esta clasificación.La provincia de Almería, receptora de un buen número de ejemplos de caravaning, registró entonces la cifra de 1.556 vehículos que le alejaban del furgón de cola, donde figuraban Melilla y Ceuta, con 88 y 179 de este tipo de vehículos respectivamente.

La circulación de vehículos, acampadas e instalaciones está definida en el título IV de la ordenanza municipal de playas del Ayuntamiento de Níjar y recoge en su artículo noveno que “quedan prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos en el dominio público marítimo terrestre de las playas de Níjar, así como la acampada en éste o en los frentes de playa”. Los vehículos de limpieza, urgencia, seguridad y servicios municipales, así como aquellos vinculados a servicios de temporada son los únicos que están eximidos de esta prohibición.



Esta normativa entiende por acampada la instalación de “tiendas de campaña, sombrillas no diáfanas por los laterales y vehículos o remolques habitables” y por campamento, “la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la norma vigente”. En el caso de los vehículos habitables, se considerará “acampada cuando tenga las patas estabilizadoras puestas, tenga elementos que excedan el perímetro del vehículo, como toldos, mesas, sillas, ventanas extendidas..,, emita ruidos molestos como el generador o esté realizando vertidos de fluidos”

.

El Ayuntamiento nijareño público esta ordenanza en 2009 y la ratificó en 2014. Su contenido fue recurrido por algunos particulares y asociaciones de caravanistas. La institución municipal ganó el procedimiento en primera instancia, pero fue nuevamente recurrida hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictó una sentencia favorable al Ayuntamiento. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales PORN del Parque Natural Cabo de Gata Níjar prohíbe la acampada libre en todo est espacio natural protegido, por lo que estos vehículos solo pueden acampar dentro de los campings.



Y es que una cosa es aparcar y otra bien distinta es acampar. “Mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana, caravana y camper no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización” , según la DGT.



En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, existe un millar de plazas entre cuatro campings reglados y abiertos, que están ubicados en Los Escullos, Las Negras, el TAU San José y el de San Miguel de Cabo de Gata, dentro del término municipal de Almería y otros cinco más en la provincia, que disponen de parcelas para caravanas, autocaravanas y camper. Las tarifas por pernoctación van desde los 10 hasta los 21 euros, según los distintos servicios que se ofrecen.