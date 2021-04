Viator quiere ser Villa Europea del Deporte 2022

El alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores Malpica, ha anunciado que el municipio ha presentado su candidatura para ser ‘Villa Europea del Deporte 2022’. “Lo hacemos con la ilusión por tener un municipio más activo, las ganas de mejorar cada día, poder optimizar las políticas deportivas en nuestro municipio y mostrar al mundo nuestras virtudes. Creemos firmemente que la actividad física y el deporte son aspectos clave para mejorar nuestra sociedad, hoy en día, si cabe más”.

El Ayuntamiento ha presentado en su propuesta para poder conseguir ser ‘Villa Europea del Deporte’ el año que viene un dossier donde se recogen una serie de hitos que ha conseguido el municipio en los últimos años como, por ejemplo, el aumento de la inversión en el presupuesto en los últimos cinco años, “donde hemos pasado de un 4% en el total del presupuesto a un 9,26% aumentando y mejorando los servicios, actualizando la plantilla municipal, además de aumentar de forma significativa las inversiones y el mantenimiento de nuestras instalaciones”.

Manuel Jesús Flores Malpica ha asegurado que “como explicamos en el dossier que hemos presentado, Viator es un cruce de caminos, pero a la vez es un punto de encuentro, pensamos que gracias a nuestra instalaciones y al estar en el cinturón metropolitano de la capital, nuestro municipio es ideal para la organización de eventos y para ser parte de eventos que en un municipio de menos de 6.000 habitantes sería impensable, pero gracias a las excelentes comunicaciones que disponemos estamos a menos de diez minutos de otras grandes instalaciones de la capital y sobre todo, del aeropuerto, hoteles o de la estación de tren”.

Una gran Ciudad Deportiva y la “alianza” con La Legión

El alcalde de Viator también ha destacado que la candidatura muestra que el deporte “es vital en nuestro municipio, queremos que la integración del mismo en nuestra sociedad sea máximo, que todos los viatoreños puedan verse reflejados en su municipio gracias al deporte y que este 2022 sea el punto de partida de grandes eventos en deportes minoritarios pero de gran calado en nuestra comarca”.

Manuel Jesús Flores Malpica ha recordado igualmente que a pesar de ser un municipio con menos de 6.000 habitantes “estamos muy orgullosos de nuestras instalaciones municipales y, como no puede ser de otra manera, de nuestra alianza con la Brileg de La Legión. Además, nuestra Ciudad Deportiva cumple sobradamente las necesidades para la organización de eventos deportivos de nivel no sólo local o provincial, sino también de carácter nacional, tanto el Campo de Futbol, como el Pabellón de Deportes son instalaciones modélicas”. En este sentido hay que destacar que el Pabellón cuenta con una nueva iluminación LED y un videomarcador LED, “lo que lo convierte no sólo como un escenario ideal para eventos deportivos sino también culturales o sociales. Y que decir del acuerdo con la Unidad de Servicios de la Base Militar y la Brigada de La Legión, ya que tanto sus residentes como los viatoreños podemos utilizar nuestras instalaciones con naturalidad y por lo tanto, la pista de atletismo, la piscina, el campo de rugby o el pabellón vienen siendo utilizados recurrentemente por nuestros conciudadanos. Pero este es el presente, el futuro de Viator está asociado a nuevas instalaciones como el CET de Hockey hierba y Petanca que nos permitirá ponernos a la vanguardia en estos deportes”.

Visita del ‘Comité Evaluador de ACES Europe’ el 1 y 2 de julio

Por su parte, el concejal de de Actividad Física y Deporte, Manuel González Palenzuela, ha explicado que “ahora estamos en el proceso de presentación de la candidatura, acabamos de entregar el dossier con todos los elementos que ACES Europe nos solicita. Una vez nos valoren este dossier, el Comité Evaluador nos realizará una visita el 1 y 2 de julio para hacernos una auditoría donde analizarán in situ los elementos de nuestra candidatura y tras la visita será la toma de decisión, creemos que para finales de octubre o principios de noviembre sabremos si somos Villa Europea del Deporte 2022”.

El proyecto de candidatura comenzó en 2019 como ha recordado Manuel González Palenzuela. “Nuestra decisión está tomada desde el año 2019 y presentamos nuestra solicitud a principios de 2020, no nos presentamos para este año 2021 porque nuestra intención siempre ha sido la de centrarnos muy bien este proyecto”. “Económicamente nuestro Ayuntamiento está saneado, no tenemos deuda ni en bancos ni con nuestro proveedores, gracias a esto hemos podido realizar un esfuerzo mayor en cuanto todo lo relacionado con la pandemia, aunque se nos ha ido un gasto importante en este sentido, en cuanto lo deportivo ganas no nos faltan, debemos ser muy responsables desde la administración pero confiamos en que pronto esto mejore y podamos desarrollar nuestra actividad diaria como antes de la crisis sanitaria”.

Además, ha incidido el concejal de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Viator, “nuestro municipio vive los eventos deportivos de manera intensa, y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, el Día de la Bicicleta para nosotros es un día especial, una jornada de disfrute en familia y es una tradición que tiene una participación consolidada desde hace más de 30 años, con una participación del 70% de la población de nuestro municipio. Somos pieza clave de la prueba de ultrafondo más importante de Andalucía Oriental, La Desértica, que es organizada brillantemente por la Brileg y que cruza nuestro termino municipal con el orgullo de todos los viatoreños. Hemos organizado Campeonatos Nacionales de Petanca, un deporte muy arraigado en nuestro pueblo, han pasado por aquí equipos como Unicaja Almería de Voleibol, Vícar Goya de Balonmano, la Copa Covap tiene aquí su casa, en fin, podríamos detallar muchos más eventos, pero pienso que lo mejor, sin duda, está por venir”.