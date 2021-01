Vicente García se despide de Vélez Rubio para afrontar su cargo como delegado de Turismo

“Vélez Rubio es y será mi soporte siempre para encarar mi nueva etapa como delegado de Turismo”. Así lo ha manifestado hoy el ya ex primer teniente de Alcaldía de este municipio, Vicente García Egea, en el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana de forma telemática. “Las circunstancias imperan y la despedida no ha sido la que me hubiese gustado, pero debe primar la responsabilidad por encima de todo”. Con la emoción queriendo coger protagonismo, García Egea ha subrayado que “hay un nexo común que nos une a todos los que estamos aquí, la pasión que sentimos por Vélez Rubio”. “Sin duda, he tenido la gran suerte de poder iniciar mi carrera política en mi municipio, testigo de mi cronología, de mi biografía y de todos mis avances profesionales. Es donde resido con mi familia y donde me sitúo siempre para iniciar mis etapas”.

Así, el ya ex edil del Consistorio velezano ha subrayado que “este año y medio en el que he podido formar parte de este cogobierno, con episodios como alcalde en funciones, ha sido de un aprendizaje intenso. Siempre he procurado trabajar, junto mi compañero Francisco Egea y resto de miembros de la corporación, con unos objetivos claros, como han sido impulsar el desarrollo y la modernización de nuestro pueblo”. Precisamente, su etapa como alcalde en funciones, por circunstancias mayores, estuvo marcada por uno de los momentos más delicados que ha vivido el municipio en esta crisis sanitaria. “Quise que primara la transparencia y que se atendieran cada una de las necesidades que surgían a nuestros vecinos. Para mí, una particularidad primordial de una administración local es, precisamente, ofrecer cercanía”.

Ahora, García Egea inicia una nueva etapa como delegado de Turismo y Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. “Entiendo la política como una herramienta que puede intervenir en el presente y futuro de cada uno de nosotros. Y, ahora, desde esa perspectiva y en la delegación de Turismo, seguiré en esa línea, buscando dirigir todos los recursos y atención posibles a este sector productivo tan importante para la economía almeriense y que tan malos momentos está atravesando”. Para el ex primer teniente de Alcaldía este nombramiento “le atañe más responsabilidad, entrega, ilusión y dedicación a la labor que tengo que desempeñar”.

Consciente de que ahora su abanico se amplía más allá de Vélez Rubio, el ya delegado de Turismo subraya la necesidad de establecer nexos positivos en nuestro territorio. “Tengo que trabajar por la provincia, porque eso significa trabajar por Vélez Rubio. Los proyectos que impulsemos para Almería beneficiarán a todos y tengo claro que aquellos que se generen desde mi municipio también tendrán su implicación positiva en el desarrollo de la provincia”. Por último, García Egea ha culminado su intervención afirmando que “todos los sinónimos que existan para decir gracias los comparto con vosotros. Siempre intento dar el 100%, pero lo recibido supera con creces todas las expectativas. Sin duda, tengo que seguir trabajando por todos vosotros”.