Vídeo: Así han luchado los bomberos contra el fuego en Sierra Cabrera

Por tercer día consecutivo, los bomberos forestales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, luchan contra el fuego declarado en el paraje del Moro, en lo más alto de Sierra Cabrera (Mojácar y Turre).

Este martes, continúan en la zona 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente para lograr extinguir del todo un incendio que permanece controlado desde el lunes a mediodía.

Lograr detener el avance del fuego tan rápidamente en un terreno con tantas dificultades es mérito del esfuerzo de unos bomberos que arriesgan su vida en cada incendio forestal y que han pasado las dos últimas noches en vela para limpiar, a mano, todos los matorrales de los siete kilómetros de perímetro del fuego para evitar que se vuelva a reproducir.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido su labor con un mensaje en Twitter:

El verano ha comenzado con temperaturas altas en #Andalucía y los efectivos del @Plan_INFOCA luchan contra los primeros incendios de la temporada. En Almería han trabajado duro noche y día para controlar el #IFMojácar y proteger el entorno natural. ¡Gracias por vuestra entrega! pic.twitter.com/iOMYnN2CeU — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 22, 2020

Según las primeras mediciones provisionales del Infoca, el incendio habría afectado a un perímetro de entre 180 y 200 hectáreas de terreno, sobre todo de matorral. “Hacía once años que no había un incendio en la sierra, lo que unido a la primavera lluviosa que ha habido hace que haya mucho combustible, como lo llaman los expertos”, explica el alcalde de Turre, Martín Morales. No obstante, que el incendio haya sido en junio y no en agosto, como en otras ocasiones, ha hecho que el matorral estuviera más fresco. El fuego se inició en el paraje de El Moro y ha afectado a zonas colindante como La Fuente del Moro o El Arráez.