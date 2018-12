Obispado y Ayuntamiento de Purchena interponen denuncia tras el destrozo de la patrona

El Obispado de Almería ya prepara la denuncia que de forma conjunta por la Diócesis y el Ayuntamiento de Purchena van a interponer contra los actos vandálicos que sufrió en la madrugada del lunes al martes la talla de la Virgen del Carmen que luce en la plaza de la iglesia de Purchena y que ha sufrido diversos desperfectos después de que unos desconocidos intentasen perpetrar un robo tras romper la vitrina del altar en el que esta imagen religiosa se encuentra ubicada.Fuentes de la Comandancia de Almería han informado a Efe de que aún no se ha cursado denuncia por estos hechos, si bien los agentes del cuartel de este pueblo almeriense tienen constancia de lo acontecido durante la madrugada del lunes al martes. Según el Obispado, en la denuncias además de presuntos cargos por vandalismo y robo en tentativa, solicitarán que los autores sean investigados en su momento por un delito contra los derechos religiosos.En este sentido, han apuntado que la imagen es “un símbolo para todo el pueblo” y han señalado que, al parecer, los autores de los hechos intentaron apoderarse de unas joyas donadas por familias de Purchena y que, al no lograrlo, provocaron diferentes daños en la talla.Tal y como adelantó ayer en primicia este periódico, la talla no se trata de la imagen que se considera patrona del pueblo y que cada año se saca en procesión, sino que la ubicada en la plaza de la iglesia tiene como objetivo que los fieles puedan disfrutar a diario de la misma.El párroco de la localidad, José Rodríguez, ha incidido en el gran “valor religioso y sentimental” de la talla y ha lamentado estos actos vandálicos contra una “imagen tan querida”