¡Viva la Patrona, alcadesa perpetua de Macael!

El 7 de octubre, Macael conmemora a su Patrona, La Virgen del Rosario, alcaldesa perpetua del municipio desde hace más de un lustro. Son las fiestas grandes y el pueblo se lanza a la calle para venerar su imagen que ha sido desde tiempos inmemoriales la esperanza y alivio de canteros y trabajadores del mármol.

Los macaeleros se sienten orgullosos de su Virgen y la agasajan con múltiples promesas, ofrendas y con pólvora, que rasga el cielo como plegaria, pidiendo protección para sus trabajadores. La organización de nuestras fiestas supone un gran trabajo y muchas horas de dedicación por parte del Ayuntamiento. Por ello, el concejal de cultura, Juventud y Obras, Emilio Cruz ha afirmado que “solo desearos que estos días tan especiales los vivamos de forma especial, con nuestra familia y amigos y con toda la felicidad que nos caracteriza a los macaeleros”.

Cabe destacar que aunque de forma oficial, mañana 6 de octubre, víspera del día grande la Patrona, arrancan oficialmente las fiestas, que tanto han esperado vecinos y visitantes, tras dos años de parón, de parón de actividades de feria, pero no de devoción. Desde hace semanas se vienen sucediendo diferentes actividades, culturales y deportivas. Prueba de ello es el concierto del artista almeriense RVFV, que congregó a más de 3.000 personas.

A las 19:30 horas tendrá lugar la inauguración del Real de la Feria y el Encendido de Luces, al que seguirá el pasacalles ‘Peter Pan’ con la Asociación de Baile Oro Blanco y ‘Monocle’ con Yera teatro. Un pasacalles con salida en la calle Virgen del Carmen pasando por Avenida Almería, Calle García Lorca, Calle Antonio Machado, Calle Huertos y llegada al Teatro Municipal.

A las 20:15 horas tendrá lugar el Pregón de las Fiestas y el tradicional Chupinazo. Este año el Pregón corre a cargo de María José Navarro Cañadas, trabajadora del Ayuntamiento desde hace 32 años y quien asegura que “cuando me lo dijeron no pude evitar sentir un respeto absoluto, pero sentía desde el corazón, una alegría, una ilusión y un orgullo saber que me estaban reconociendo casi treinta años de trabajo por la cultura, la juventud y sobre todo por las Fiestas de nuestro pueblo”. La lectura del Pregón será en la Plaza junto Ayuntamiento en la Avenida Paco Cosentino.

Poco después, a las 21:00 horas se procederá a la apertura del Recinto Ferial, y qué mejor inicio que con la feria del Niño e Inclusiva en las atracciones de Feria. Además, la Banda de Música de la Asociación Cultural Musical de Macael ofrecerá un concierto especial de fiestas en el teatro Municipal. Un concierto organizado por la Asociación Cultural Musical en colaboración con el área de Cultura del Ayuntamiento de Macael. A las doce de la noche darán comienzo las actuaciones en la Caseta Municipal. Los encargados de animar la noche en esta primera jornada de feria serán: DHI, El Duende Callejero y el DJ Andy Miralles.

Ya el viernes, 7 de octubre tendrá lugar a las nueve de la mañana, la Santa Misa, ofrecida por todo el pueblo de Macael en Iglesia Santa Mª del Rosario, una cita organizada por la Parroquia Santa María del Rosario y Cofradía del Santo Rosario.

Además, a las 11:00 de la mañana tendrá lugar la Solemne Misa de Acción de Gracias y Alabanza a la Patrona y alcaldesa perpetua de Macael. El lugar, Plaza de la Constitución e Iglesia Santa Mª del Rosario. Al término de la Santa Misa llega el gran momento de estas fiestas, la procesión de Alabanza y Gloria. Ya a las 14:00 horas, feria del Mediodía en el Centro de la Tercera Edad, con la actuación musical de ‘Carmen Mari Show’ en el Centro Municipal de la Tercera Edad. A las nueve de la noche: apertura del reinto ferial. A las once de la noche Gran Castillo de Fuegos Artificiales en el Cerro Ocará. Después, baile en la Caseta Municipal amenizado por la Orquesta Maxim y DJ Pachanga, que serán preámbulo del concierto que ofrecerá a la una de la madrugada Andy & Lucas.