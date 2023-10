Adra conmemora el Día del Recuerdo en honor a los ‘bebés estrella’ de la mano del Grupo de Apoyo ALCORA

La ciudad de Adra ha conmemorado ese sábado el ‘Día del Recuerdo’ en honor a los ‘bebés estrella’. Un emotivo acto que ha tenido lugar en torno al ‘Árbol del Recuerdo’, plantado hace justo un año en la calle Plomo de la ciudad milenaria, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, que se conmemora cada 15 de octubre. El alcalde, Manuel Cortés, y concejales del equipo de Gobierno, han arropado a padres y madres de aquellos bebés “que se marcharon demasiado pronto”, acompañados de miembros del Grupo de Apoyo a la Pérdida Perinatal de Almería ALCORA.

Entre los y las asistentes, han estado, Irene González y María Inmaculada Galdeano, impulsoras de la plantación del ‘Árbol del Recuerdo’ y, ante todo, mamás de los ‘bebés estrella’ Ariana y Adrián, acompañadas de sus respectivas familias, todos ellos vecinos y vecinas de la localidad. El alcalde e Irene González han destapado la nueva placa instalada junto al ‘Árbol del Recuerdo’ en memoria de “los bebés que desgraciadamente no están físicamente con nosotros, pero sí en el recuerdo de sus familias”, como así lo ha definido Cortés. El primer edil les ha mostrado “todo nuestro apoyo” y les ha asegurado que “desde este equipo de Gobierno seguiremos haciendo cuanto podamos para concienciar y visibilizar una realidad como esta que, lamentablemente, tienen que vivir tantas familias”.

Además del descubrimiento de esta nueva placa que reza “en honor a los bebés que se marcharon demasiado pronto, a los que seguimos unidos por el amor eterno”, las representantes de Alcora hicieron lectura de un texto en el que han querido recordar a sus “bebés estrella”. “Con ayuda de mamis como yo, he aprendido a transformar todo el dolor, en amor hacia ti, en hacer cosas por ti, en ser valiente, en ayudar en todo lo que puedo y más. Sintiéndote cerca y sabiendo que te sientes orgullosa de tu madre, a cada paso que doy te noto, me empujas a seguir sumando... Sé que jamás seré la misma de antes de tu partida, pero creo hija mía que has hecho de mí una mejor persona”, ha asegurado González.

Por su parte, Galdeano ha pedido “seguir dando pasos para visibilización de nuestro duelo”. Y para ello, en nombre de todas las familias que han pasado “por esta desgracia o que pasarán por ella”, ha solicitado “información actualizada a la familias; creación y mejora de protocolos; atención sanitaria respetuosa; formación específica a los sanitarios; inscribir legalmente a todos los bebés y compromiso social”. Además, en honor a todos esos “bebés estrella” y a sus familias, el jardín ubicado a los pies de la emblemática Torre de los Perdigones luce de rosa y azul, colores del lazo conmemorativo de este Día Internacional, durante todo el fin de semana.

Una labor fundamental

El Grupo de Apoyo Alcora (Almería corazones) nació el 19 de marzo de 2015 de la mano de Isa Martos y Pepi Jiménez, ambas matronas del Hospital Universitario Torrecárdenas, conscientes de que “no existía protocolo alguno ante la pérdida perinatal”. Así, decidieron unirse para cambiar las cosas, con el objetivo de crear un grupo de ayuda entre iguales para compartir experiencias, pensamientos y necesidades.

Al principio solo contaban con cuatro madres de diferentes partes de la provincia que habían pasado por la muerte de sus bebés y que estaban dispuestas a darles visibilidad a toda costa, y ahora son más de 60. Actualmente se conforma de dos grupos: grupo de apoyo al duelo y el grupo de los ‘bebés arcoíris’, “para aquellas madres y padres que tras su pérdida, han vuelto a conseguir un embarazo y necesitan todo el apoyo del mundo”.