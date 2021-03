Adra garantiza el desplazamiento al punto de vacunación y pide al Gobierno de España “más dosis”

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Adra, Patricia Berenguel, ha destacado la coordinación en el protocolo de vacunación en el municipio, asegurando que “ningún abderitano ni abderitana ha faltado a su cita para recibir la vacuna contra la COVID-19 por falta de recursos para acudir al centro de vacunación”, por lo que ha lamentado que la portavoz socialista, Teresa Piqueras, exhiba “una preocupante falta de conocimiento en relación al proceso de vacunación”. Además, le ha reclamado que “deje a un lado la demagogia y se preocupe más en pedir al Gobierno de España que envíe todas las dosis necesarias para acelerar la inmunización de nuestros vecinos y vecinas”.

Según ha detallado Berenguel, la autoridad sanitaria dispone “de un protocolo de vacunación a domicilio para grandes dependientes, los cuales le es imposible el traslado al lugar de la vacunación por verse mermada la movilidad o por causas de enfermedad”. A lo que ha añadido que, “las personas con dificultad o en situación de vulnerabilidad que solicitan apoyo para desplazarse hasta el centro de vacunación, Salud dispone este servicio a través de Cruz Roja, así como del Área de Servicios Sociales y Protección Civil de Adra, en caso necesario.

Por todo ello, la edil ha afeado a la portavoz socialista que, “una vez más, esté utilizando la pandemia para confrontar y ponga por delante el interés del PSOE al del conjunto de los ciudadanos” ya que “solamente reclama a las administraciones que no gobierna el Partido Socialista, mientras que se olvida de la ineficaz gestión que está realizando el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia y ahora, en el despliegue del plan de vacunación”. En esta línea ha defendido que “lo verdaderamente importante en este momento es que lleguen muchas más dosis para que la inmunización sea más rápida y podamos acabar cuanto antes con esta pandemia, y que no se pierdan en el camino vacunas, que según se ha podido conocer, han sido casi 30.000 dosis las que se han perdido y el Gobierno central no sabe decir dónde están”.

Además, también ha subrayado que el Ayuntamiento, “desde el primer momento ha estado y sigue estando apoyando a las familias de mayor vulnerabilidad y afectadas por las consecuencias sociales derivadas de la crisis sanitaria, para lo que ha movilizado todos los recursos necesarios, mientras que el Gobierno de España ha abandonado a su suerte a las entidades locales, que no ha movilizado ni sólo un euro para que los Ayuntamientos pudieran sufragar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, como si ha hecho otros países de la Unión Europea”.