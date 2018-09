"Adra es un gran pueblo y me siento aquí como en mi casa"

El Partido Popular de Adra reunió ayer a afiliados, simpatizantes y a algunos de sus cargos locales, provinciales y autonómicos para celebrar su día del partido dentro de las fiestas patronales. El acto llenó la caseta los populares dentro del recinto ferial y vació una paella gigante que se degustó como menú.

La convocatoria contó con la presencia de la presidenta del PP local y parlamentaria andaluza,Carmen Crespo; del presidente del PP provincial, alcalde de Roquetas de Mar y presidente de Diputación, Gabriel Amat; la secretaria general del PP an daluz, Loles López, y de los alcaldes de Adra, El Ejido, y Almúñecar.

"He venido en otras ocasiones, aunque la de hoy es la primera que estoy en su feria, y puedo decir que Adra es un gran pueblo y me siento como en casa, pero la falta un empuje de la Junta de Andalucía", opinó López, quien centró su discurso en atacar la gestión de la presidenta Susana Díaz.

"Es incompresible que un pueblo como Adra, con su riqueza agrícola, no tenga un plana de gestión de residuos o no tenga una estación depuradora cuando Susana Díaz les ha cobrado a los abderitanos más de un millón de euros. Me parece una deslealtad absoluta del Consejero de Agricultura y un ataque frontal a un potencial económico como la agricultura", finalizó.