El Ayuntamiento de Adra gestiona casi 400 licencias urbanísticas de obra menor y actividad en 2020

El Ayuntamiento de Adra ha gestionado casi 400 licencias urbanísticas de obras menores y actividad en este 2020, un dato que se ha visto incrementado tras la puesta en marcha de la simplificación de trámites que facilita y agiliza los permisos de obras menores, primeras ocupaciones y cambios de uso de locales. Cabe recordar que este procedimiento fue aprobado el pasado mes de octubre con el objetivo de fomentar la actividad productiva tras las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria.

La concejala de Urbanismo, María Dolores Díaz, explicó que “la simplificación ha permitido agilizar de forma considerable el inicio de las obras en nuestra ciudad con eliminación de burocracia”. Una novedad que, según aseguró, “ha dado mayor transparencia a las tramitaciones, a la vez que ha facilitado la actividad empresarial en unas circunstancias muy complejas”.

En concreto, el Ayuntamiento ha tramitado casi 350 expedientes de obras menores, de los cuales el 20 por ciento se han aprobado mediante una declaración responsable y el pago previo de las correspondientes tasas. Este tipo de actuaciones comprende aquellas de escasa entidad que no requieren proyecto técnico, incluidas las obras en edificaciones de suelo urbano que no alteren su ocupación o altura y no supongan un incremento de viviendas.

Por otra parte, la simplificación también afecta a la solicitud de los cambios de uso de locales. En este aspecto, más de una decena de peticiones han sido tramitadas gracias a la modificación incorporada en el procedimiento. En definitiva, los nuevos requisitos han supuesto un incentivo para el desarrollo de la actividad económica y en consecuencia para la creación de empleo.

Otras licencias

Más allá de las licencias que han visto disminuidos sus procedimientos de concesión, la actividad urbanística ha continuado en la ciudad. Así, se han otorgado más de una decena de licencias de adaptación de locales a actividades calificadas y una treintena para obras mayores. A lo largo del pasado año 2020, el Ayuntamiento de Adra ha realizado la tramitación de un total de 1350 expedientes.