Carmen López: "El ayuntamiento sigue trabajando por el municipio"

La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Belén López, criticó a la socialista Teresa Piqueras por "no decir la verdad" respecto a las inversiones realizadas en el municipio y lamentó que el PSOE "haya iniciado su campaña electoral difundiendo una imagen de Adra que no se corresponde con la realidad y con una clara falta de honestidad con los ciudadanos", al mismo tiempo que aseguró que "el equipo de Gobierno sigue trabajando por Adra aunque le moleste a Teresa Piqueras".

Carmen Belén López recordó que "Adra está en el mapa, nacional y europeo gracias a los gobiernos del Partido Popular" que "con esfuerzo y trabajo han permitido ofrecer a los abderitanos y abderitanas nuevos servicios e infraestructuras", a pesar de que "Teresa Piqueras ha centrado su labor de oposición en intentar paralizar e ir en contra de inversiones, proyectos y servicios para Adra, poniendo por encima sus intereses personales al interés general de los ciudadanos".

"A pesar de los continuos ataques y críticas vertidas por la portavoz socialista, el equipo de Gobierno dirigido por Manuel Cortés, ha buscado y encontrado soluciones y seguirá luchando para ofrecer a los ciudadanos mejores servicios, nuevas inversiones y reforzando servicios básicos", dijo.

Carmen Belén López afirmó que "la etapa de mayor progreso, creación de servicios e infraestructuras de la ciudad de Adra llevan el sello de los equipos de Gobierno del Partido Popular", indicando que "somos conscientes de que hay muchas cosas por hacer, pero tenemos, las ideas y las ganas para que Adra siga siendo un referente en la provincia de Almería".

La portavoz municipal lamentó que Teresa Piqueras "haya iniciado su campaña electoral tratando de engañar a los ciudadanos con las inversiones realizadas en nuestro municipio durante el ejercicio 2017".

En este sentido, puso varios ejemplos como la vigilancia de playas, jardines o limpieza, materias en las que a pesar de que la señora Piqueras dice que no se ha gastado nada se destinaron 80.000 euros a la vigilancia de playas, casi 90.000 euros en un plan de refuerzo y mejora de jardines y alrededor de 250.000 euros en un nuevo camión de basura, entre otras cuestiones".

Junto a ello, la portavoz recordó que la señora Piqueras "no le cuenta a los ciudadanos que no ha apoyado el presupuesto municipal de los últimos tres años, porque su única intención es paralizar la ciudad". No obstante "el equipo de Gobierno ha buscado la fórmula para que la política de Teresa Piqueras no sea un obstáculo para los vecinos y vecinas de Adra".

Así, detalló que "se han seguido ejecutando por parte del equipo de Gobierno actuaciones importantes como la renovación de la flota municipal con casi medio millón de euros, actuaciones en instalaciones deportivas por una cuantía también de medio millón de euros, los planes provinciales que comenzarán próximamente con alrededor de 1 millón de euros, o la renovación de los caminos rurales que alcanzarán en 2019 los 20 nuevos kilómetros acondicionados".

Finalmente, respecto a la piscina municipal, la portavoz del equipo de Gobierno ha reprochado a la socialista Teresa Piqueras que "viene a criticar la situación de la piscina municipal sin votar a favor de la aprobación del pliego que garantizaba la continuidad del servicio y la de los trabajadores", lo que revela que "a Teresa Piqueras sólo le interesa la instalación para arañar votos".