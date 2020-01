El Centro Go British School abre una nueva academia en la ciudad milenaria

El centro Go! British School estrena nuevas instalaciones en la localidad de Adra, concretamente en la calle Poseidón, número 12 estará este nuevo centro de Go! British Adra.

A través del modelo de franquicia, y después de una intensa auditoría interna por parte del gigante mundofranqucia, Go! British School of Languages se expande por todo el territorio nacional, y será Adra uno de los primeros centros en abrir en la provincia almeriense.

Franquiciar un negocio no es nada sencillo, se requiere una protocolarización de procesos muy exhaustiva y defender ante auditores externos que el modelo de negocio es excelente, rentable y replicable, elemento fundamental para transmitir el Know How (saber hacer) de esta empresa de enseñanza.

Go! British School, tras varios años intensos, ha logrado este estatus y ya puede replicar su modelo de negocio por toda la geografía española. De este modo, Adra contará con el mismo modelo educativo que la central ubicada en Berja, y ya cuenta con el profesorado y personal directivo para comenzar.

Durante la Navidad se han dado los últimos retoques en las instalaciones, así como la formación del personal del centro.

A partir de este momento, todos los alumn@s interesados podrán acceder a su plaza en Go! British Adra, teniendo en cuenta que las plazas son muy limitadas.

A través de la web de la Academia de inglés, todo el que lo desee se puede hacer una idea más profunda de la metodología de Go! British School, y cómo a través del esfuerzo y la constancia han llegado a ser galardonados como “Caso de Éxito de Almería 2019” por la Cámara de Comercio de España.

De igual modo, si alguna persona está interesada en abrir una academia de inglés Go! British, o simplemente tiene la intención de invertir en la apertura de uno de estos centros a modo de inversor, tiene toda la información en https://gobritish.es/franquicia-academia-ingles/.