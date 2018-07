Concierto de Viola y Clarinete, el sábado en La Alquería

La programación de La Alquería tiene una cita este sábado 28 de julio con un concierto de viola y clarinete por parte de Víctor Fernández y María Teresa Fernández en el Huerto Jardín de la calle Real. La apertura de puertas tendrá lugar a las 20:30 horas y por un donativo de 1 euro los asistentes podrán disfrutar de un total de nueve canciones como Let it go, In the name of love, Despacito, entre otras.

La Asociación Acerobo junto al Ayuntamiento de Adra promueve este tipo de eventos y numerosas actividades relacionadas con el ocio para los vecinos de la barriada. El mes de agosto también viene cargado de actividades de ocio, como talleres de guiñol y de encalado.