El Coro Pedro de Mena deja un gran sabor de boca en la Catedral de La Almudena

El Coro Infantil Pedro Mena emocionó hace unos días con su Concierto de Navidad ofrecido en la Iglesia Parroquial de La Inmaculada Concepción de Adra. Los cantores abderitanos, bajo la dirección de José Antonio Pérez, ofrecieron el pasado día 26 de diciembre un recital de villancicos que deleitó a los múltiples asistentes a la parroquia. Se trata de un concierto que consiguió abarrotar la citada iglesia para disfrutar de las voces angelicales de los componentes de este magnífico coro abderitano que sigue cosechando éxitos allá por donde va.

Entre el repertorio que ofrecieron se encuentran piezas como Nana (L.V. Beethoven), Ya nació el Niño Dios (Villancico de Perú. Arr. Mermerías), Carol of the Bells (M. Leontovich), Noche de Paz (Tradicional de Alemania), Ding Dong Merrily on High (Villancico Francés. Arr. Mack Wilberg), o Adeste Fideles (Popular. Arr. David Willcocks), entre otros.

Tras el concierto, el Coro Infantil Pedro Mena puso rumbo hasta la capital española, donde participó en un recital en la Catedral de La Almudena. Allí participaron en la Ceremonia de Navidad de Pueri Cantores de España en un concierto que tuvo lugar el 28 de diciembre.

Allí, el Coro Pedro de Mena, dirigido nuevamente por José Antonio Pérez, dejó un grato sabor de boca en ese marco incomparable como es La Almudena. Entre otras obras, los cantores interpretaron ‘Hosanna in Excelsis’, la cual levantó los aplausos del respetable allí reunido.

Como calificaron desde el propio coro abderitano, “fantástica experiencia en la Ceremonia de Navidad de Pueri Cantores de España celebrada en la Catedral de La Almudena de Madrid”.

Un día antes, además, el Coro Pedro de Mena participó en el Concierto de Navidad junto a la Coral Pueri Cantores María Buz de Guadix en el Concierto de Navidad celebrado en la Catedral de Getafe, en la cual actúa como Obispo, desde hace unos meses, el huercalense Ginés García-Beltrán, artífice de que el coro abderitano actuase allí.