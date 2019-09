El musical ‘Emily, la eterna prometida’ llega al Centro Cultural de Adra el 2 de noviembre

El musical ‘Emily, la eterna prometida’ llega al Centro Cultural de Adra el sábado 2 de noviembre a las 20:30 horas. Organizada por el Ayuntamiento de Adra y producido por Drama Cats, esta puesta en escena cuenta con un amplio elenco de más de medio centenar de profesionales, dirigidos por Jonathan Vázquez. Las entradas para disfrutar de ‘Emily, la eterna prometida, EL MUSICAL’, cuyo origen es la adaptación teatral de un cuento ruso judío sin autor llamado ‘El anillo’, se encuentran ya a la venta en taquilla y en www.giglon.com. Los precios son de tan sólo 16 euros en el patio de butacas y 14, en el anfiteatro; además, ambas entradas tienen descuento del 20 por ciento con la Tarjeta del Espectador.

Este espectáculo, galardonado con cinco premios por la Bienal de Teatro Musical de Andalucía 2017, es una obra ambientada en un triste y gris pueblo del siglo XIX. El musical cuenta la historia de Víctor Van Dort, hijo de una familia de pescaderos ricos, que pierde los nervios y arruina su ensayo de boda con Victoria, hija de unos aristócratas en banca rota. Para que de nuevo los nervios no se apoderen de él, se dirige al bosque para aprenderse los votos repitiéndolos una y otra vez, con tan mala suerte de recitárselos a una aparente rama que resulta ser Emily, una novia cadáver. Secuestrado por el inframundo y accidentalmente casado con la muerta, Víctor, no ve el momento de marcharse para reencontrarse con su prometida, que espera con angustia el regreso de su prometido. Escapar del mundo de los muertos no le será tan fácil, ya que Emily lleva esperando durante muchos años su boda y no renunciará de ninguna manera a su nuevo esposo. Pero su mayor problema es el tiempo, los padres de Victoria están cansados de esperar y en contra de la voluntad de su hija, han encontrado a Lord Barkis, un nuevo sustituto con el que casar a su hija.

‘Emily, El Musical’ tiene todos los ingredientes para hacer disfrutar al público y entretenerlo desde el principio hasta el final de la obra, con dos horas llenas de color y canciones inéditas, un coro y un cuerpo de baile que no dejarán indiferente a nadie.

La compañía Drama Cats, una Asociación sin ánimo de lucro

La Asociación sin ánimo de lucro Drama Cats da nombre a una compañía fundada por Jonathan Vázquez para promover la cultura a través del teatro. Esta asociación, compuesta por más de 50 personas, tiene como objetivo principal la divulgación del arte a través de la interpretación textual, musical y corporal. Drama Cats lleva fundada desde el año 2015 recorriendo varias ciudades de España con más de 15 espectáculos estrenados. A lo largo de todo este tiempo, Drama Cats se ha consolidado como una compañía de teatro cordobesa de creación con un marcado estilo propio.