La Escuela Municipal Zambra estrena 'Mi Carmen' el próximo 7 de julio

La Escuela Municipal de Danza de Adra 'Zambra' estrenará este próximo sábado 7 de julio a partir de las 21:30 horas en el Centro Cultural de Adra su nuevo espectáculo 'Mi Carmen', una composición que muestra a través de la danza las múltiples caras del amor.

El precio para disfrutar de este espectáculo 'Mi Carmen' es de dos euros. Los alumnos y alumnas de Zambra demuestran en este nuevo espectáculo su evolución y constancia, así como el esfuerzo realizado en todos los ensayos. Con esta nueva representación quieren deslumbrar a los espectadores.

La gente dice que soy el demonio de la avaricia y el vicio, él dijo llévame al Paraíso... él dijo llévame al infierno... él dijo si no me amas me muero...pero yo respondí...puedo destruirme contigo pero vivir contigo jamás, puedes matar a tu amante pero Carmen será una mujer libre para siempre.

La Escuela Municipal de Danza de Adra Zambra cuenta con aproximadamente un centenar de alumnas y alumnos de edades comprendidas entre los 4 y los 60 años. La dirección de la escuela corre a cargo de Rocío Bogas.

En cuanto a la docencia, además de Rocío Bogas, también se encuentra Ana Ortíz y Alba Valdivia. En la escuela se imparten clases de flamenco y danza española. Los distintos grupos que la componen colaboran activamente a lo largo del año en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Adra.