“La Feria de Adra es inclusiva, una Feria de todos y para todos”

En el ecuador de las fiestas abderitanas hablamos con su alcalde, Manuel Cortés, quien nos cuenta las principales novedades de esta, su primera Feria gobernando en la localidad con mayoría absoluta

-Primeras fiestas patronales con la mayoría absoluta, tras el apoyo de Ciudadanos. Imagino que una tranquilidad a la hora de haber realizado toda la programación festiva, pero también una responsabilidad por el apoyo de tantos ciudadanos en las pasadas elecciones, ¿verdad?

-Recibo esta feria con tanta ilusión como el resto de abderitanos y abderitanas. Soy alcalde los 365 días del año, ’24-7’ que se dice, pero durante las fiestas me gusta sentirme uno más, como el resto del año. La mayoría absoluta es una tranquilidad, pues prosperan todas las iniciativas que preparamos siempre buscando la prosperidad y avance del municipio, sin trabas que vayan más allá del interés de hacer de Adra una ciudad mejor. Pero en estos momentos, esa mayoría no influye, ya que cuando se trata de organizar nuestras fiestas patronales, no solemos encontrar problemas. Al final, todos queremos que salgan a la perfección, pues es nada más y nada menos que lo que merecen nuestros vecinos y vecinas.

-¿Cuáles están siendo las actividades más demandadas de estas fiestas de 2019?

-Como cada año, nos gusta seguir apostando por las actividades que vemos que más disfrutan los abderitanos y, también, los que deciden trasladarse hasta nuestra ciudad para disfrutar junto a nosotros estos cinco intensos días de fiestas. Me resulta complicado destacar una o varias actividades como las más demandadas, porque la verdad es que todo lo que desde el equipo de Gobierno organizamos siempre suele tener muy buena acogida, pero si tuviera que destacar alguna, quizás sería el Concierto Joven, que se va consolidando, las carrozas, el pregón y, en general, todo lo que tiene que ver con la familia y los más pequeños. Además, por supuesto, continúan clásicos como el encierro ‘San Nicolás de Tolentino’, el Día de la Bicicleta, la Feria del Niño, el concurso canino, la fiesta de la espuma, la Súper Fiesta del Agua o la Gran Holly Party, por decir algunas actividades.

-¿Y las novedades a reseñar?

-La gran novedad es que la feria de este año es inclusiva. Y es, sin duda la parte de esta feria que más me enorgullece. La feria es de todos y para todos, sin excepciones, y esta medida favorece que así sea. Por ello, interrumpimos la música y apagamos las luces que les puedan resultar molestas del recinto ferial durante tres horas. De esta manera, facilitaremos a los niños y niñas que padecen autismo y síndrome de Asperger que puedan disfrutar de las atracciones con mayores garantías. Especialmente importante es esta medida el martes 10, pues es el Día del Niño, como siempre con descuentos en las diferentes atracciones. Entre todos, vamos a procurar poner nuestro granito de arena en este sentido. Y vamos a ser muy estrictos. Confiamos en la buena voluntad de los feriantes y demás personas que están detrás de casetas, atracciones…, y no nos cabe duda alguna de que, en este sentido, van a ser tajantes y van a cumplir con los horarios establecidos, eliminando ruidos y luces como así hemos establecido.

-Unas fiestas para el disfrute de los abderitanos y visitantes pero también para honrar a los Patronos, la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, ¿verdad?

-Por supuesto. No se nos puede olvidar que estas fiestas son en honor a nuestros patronos. Por ello, además de todas las actividades típicas de feria que nos harán disfrutar, reír, bailar…, están también los actos religiosos en honor a la Virgen del Mar y a San Nicolás de Tolentino. El primero a destacar es la Santa Misa del día 8, que será cantada por el Coro de Cámara 'Emilio Carrión', y tras la cual, abderitanos, abderitanas y visitantes acompañarán a los patronos hasta el Puerto de Adra, y luego, la quema del castillo de fuegos artificiales. Y el día 10 se concederá una Santa Misa en honor a nuestro Santo Patrón, San Nicolás de Tolentino, cantada por la Coral ‘Virgen del Mar’ de Almería. Son momentos muy emotivos y tienen una gran acogida por parte de los vecinos. La feria es sólo fiesta, música, tapas y atracciones, pero también es mucho más. Tiene que haber momentos para todo, y por supuesto los actos religiosos son. En este punto me gustaría aprovechar para agradecer a la Hermandad de la Virgen del Mar y de San Nicolás de Tolentino su implicación en este tipo de actos, que es fundamental para que todo salga tan bien y con tanto sentimiento.

-¿Qué espera, alcalde, de esta Feria?

-Principalmente, mi máximo deseo es que todos los vecinos y vecinas, y también los que nos visitan estos días, puedan disfrutar y ser felices, dejando un poco de lado los problemas que todos tenemos, en mayor o menor medida, en nuestras vidas personales. Que disfrutemos de nuestra tierra, que somos unos afortunados de vivir en ella, rodeados de nuestra familia y la gente que nos quiere. Que la vida también necesita de estos momentos. Luego ya tocará volver al día a día el miércoles 11. Pero eso ya es otro capítulo. Así que, estoy seguro de que, con el esfuerzo e ilusión que le hemos puesto en la organización de esta feria, va a ser una magnífica feria para el disfrute de todos.

-Cambiando de tercio, un verano plagado de ocio, diversión y cultura en Adra con más de 100 actividades y una semana, previa a estas fiestas, con grandes festivales y conciertos como el de La Voz Sénior. Supongo que nada fácil en los tiempos económicos que corren. ¿Cuál es la clave para conseguir que todo esto se consiga?

-La clave es saber gestionar bien los recursos con los que se cuentan. Siendo austeros cuando debemos de serlo e invertir en aquellas cosas que nos beneficien a todos. En Adra tenemos la suerte de contar con unas playas que nada tienen que envidiar a otras zonas costeras, un municipio muy tranquilo lleno de encantos, un patrimonio cultural e histórico que no deja indiferente a nadie y una gastronomía más que recomendable. Por ello, a este equipo de Gobierno le parece fundamental desarrollar en época estival un calendario a la altura del que hemos hecho este año. Nuestros vecinos merecen un verano lleno de eventos y actividades que les permita disfrutar de la ciudad y de todo lo que ofrece, en familia, con amigos y con diferentes alternativas para salir a la calle y disfrutar del buen tiempo, sin salir de la ciudad. Es por eso que se ha ofrecido un abanico amplísimo, con actividades culturales y deportivas, talleres para aprender y disfrutar, cine de verano, festivales de música, y un sinfín de eventos pensados para todas las edades. La verdad es que la programación va mejorando año tras año, y uno de los grandes motivos que nos empujan a seguir mejorando en este sentido es la respuesta de la gente, que es de matrícula de honor.

-Para finalizar, ¿algún mensaje que quiera mandar a sus paisanos y visitantes en estos últimos días de fiestas?

-Claro que sí. Me gustaría animar a todos los abderitanos y abderitanas a que participen de la programación prevista. Son unas fiestas en las que tenemos que volcarnos todos, salir a la calle y disfrutar de todo lo que ofrece Adra, especialmente en estos días. Y tampoco querría despedirme sin expresar, una vez más, mi agradecimiento a las asociaciones y los colectivos que participan y colaboran en el desarrollo de la Feria y Fiestas de este 2019, y, por supuesto, a los trabajadores del Ayuntamiento de Adra, sin los que esta feria no sería posible. Sólo me queda decir: ¡Viva Adra! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva San Nicolás de Tolentino!