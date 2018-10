El PP lamenta que la depuradora de Guainos no sea prioridad para la Junta

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Adra, Carmen Belén López, ha lamentado que la Junta de Andalucía no considere prioritarias las infraestructuras hídricas que necesita nuestro municipio, según se ayer lunes en la prensa nacional y local. Una infraestructura que es competencia autonómica, lo que supone un "trato injusto" y una "falta de interés del gobierno socialista con los abderitanos y abderitanas", indicó la edil abderitana.

Carmen Belén López afeó que la Junta de Andalucía "no considere una prioridad la construcción de la EDAR de Guainos-La Alcazaba" según la información publicada, una infraestructura que "el equipo de Gobierno del Partido Popular si cree necesaria" tal y como demuestran las reiteradas peticiones realizadas por el Ayuntamiento e incluso desde el Parlamento.

La decisión de aplazar sin fecha el inicio de esta depuradora "es otro ejemplo más del poco interés y el trato injusto que la administración autonómica tiene con Adra y los abderitanos", indicó.

Según detalló la portavoz, "la Junta de Andalucía cobra religiosamente el canon del agua, un impuesto por el que han recaudado ya en nuestro municipio aproximadamente un millón de euros y no ha ejecutado las inversiones en esta materia que nuestro municipio necesita". En concreto esta EDAR cuenta con un presupuesto aproximado de unos 350.000 euros.

Además, alertó del "perjuicio que puede acarrear para nuestro municipio esta inacción de la Junta de Andalucía, porque según las directivas europeas, todos los municipios de más de 2.000 habitantes deben contar con depuración de aguas o se pueden enfrentar a sanciones".

Carmen Belén López afirmó también que desde el equipo de Gobierno del Partido Popular se seguirán elevando peticiones para que la Junta de Andalucía "ponga fecha de inicio" a las obras y cumpla con una depuradora que es "justa para las barriadas de Guainos y La Alcazaba" .

Por otra parte, la portavoz señaló que "la Consejería de Medio Ambiente no ha enviado ninguna respuesta oficial a la petición realizada por el Ayuntamiento de que la Rambla de las Cruces sea declarada de Interés Autonómico" y sin embargo "en medios de comunicación hemos sabido que la administración autonómica no la considera de riesgo extremo". No obstante "los hechos registrados en 2015 creemos que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar esta rambla y que sea considerada de mayor riesgo", finalizó la portavoz del Partido Popular de Adra.