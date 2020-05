El PSOE de Adra lamenta que el alcalde "se haga fotos con el autobús de Crespo y no conozca los detalles del servicio"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Adra se ha dirigido al equipo de Gobierno local para interesarse por el servicio de autobús para trabajadores del sector agrícola, puesto en marcha por la Consejería de Agricultura de la Junta con motivo de la crisis del covid-19. A pesar de que el alcalde del municipio participó en la presentación de esta iniciativa en Adra, cuando “se saltó el confinamiento para hacerse fotos” con la consejera del ramo, el equipo de Gobierno ha respondido ahora al Grupo Socialista que “no conoce los detalles del servicio”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Teresa Piqueras, ha explicado que la pregunta de su grupo político venía motivada por “los numerosos mensajes” que han recibido por parte de trabajadores del sector “pidiendo más información” sobre esta iniciativa, que no han podido ser atendidos, tras la respuesta recibida por parte del Consistorio.

“Desde el Grupo Socialista no entendemos esta falta de interés”, ha señalado Piqueras, quien subraya que lo sucedido “pone de manifiesto el comportamiento sectario de un equipo de gobierno que no duda en saltarse el estado de confinamiento, mientras los ciudadanos están en sus casas, para ir a hacerse una foto junto al un autobús del que no saben nada”.

“Una vez más, nos vemos obligados a pedirle al alcalde de Adra que abandone el ‘postureo’ y los reportajes fotográficos constantes, y empiece a dar respuesta a los problemas reales de los abderitanos y abderitanas”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que varios cientos de ciudadanos de Adra trabajan en los almacenes de manipulado de hortalizas de las localidades vecinas de El Ejido, La Mojonera, Vicar o Roquetas, sin que haya quedado claro que todos pueden acceder a este servicio excepcional de transporte”. “En caso de que no fuera así, entendemos que sería discriminatorio”, ha avanzado Piqueras.

Desde el PSOE también se ha lamentado la falta de sensibilidad demostrada por la Consejería con las empresas de transporte de la zona, pues “no se explica cómo pueden contratar con empresas de Granada, sin haber consultado a las de Almería, tal y como se recoge en un comunicado de la Federación Independiente de Transporte de Andalucía (Fedintra), que mostraba el malestar del sector”.