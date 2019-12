El comercio local de Adra, renovarse antes de morir

35 kilómetros son los que separan los cuatro grandes centros comerciales de la provincia: Mediterráneo y Torrecárdenas, en la capital; Gran Plaza, en Roquetas; y Copo, en El Ejido, además del gigante Corte Inglés también en el municipio ejidense. Si ahondamos un poco más en el tema, a poco más de 100 kilómetros se encuentra el Centro Comercial Nevada de Granada. Un radio muy corto para una provincia con apenas 700.000 habitantes. Esto, unido a las compras online que cada vez son más habituales, ha hecho que las compras en los negocios locales, esos de “toda la vida” se vean mermadas en los últimos años.

El municipio de Adra no se ha salvado de esta crisis que azota a los pequeños establecimientos, como el resto de la provincia almeriense. En la calle Natalio Rivas, centro neurálgico de la localidad abderitana por excelencia, son muchos los negocios y establecimientos que han visto mermada su venta en los últimos años. Además, en la Carrera -como la conocen los abderitanos- el problema se acentuó aun más, coinciden la mayoría de comerciantes, tras la salida de un gigante como es Mercadona en busca de un espacio más grande y renovado en las afueras de la ciudad.

Una de las comerciantes de esta céntrica vía abderitana es Clotilde Espinosa Rodríguez. Ella es la gerente del negocio 'Pilma', ubicado en el 58 de esta calle y presidenta también de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Centro Comercial Abierto de Adra . Este establecimiento de cortinas, hogar, alfombras y pijamas, entre otras tantas cosas, con tres décadas a sus espaldas, fue todo un referente años atrás. “La gente antes cambiaba más de casa, se mudaba y compraban para sus viviendas pero ahora las necesidades han cambiado. Antes, por norma general, la gente se casaba y entraba a habitar su casa. Ahora prefieren irse de viaje o apostar por el alquiler”, comenta Clotilde a este medio. “Antes venía la gente incluso de la Alpujarra a comprar a Adra pero ahora hasta la propia gente de Adra se va fuera, a Roquetas o a El Ejido, a realizar sus compras. Las Redes Sociales e Internet también nos han hecho mucho daño”, comenta la presidenta. “Tenemos que ir renovando pero cuesta mucho. Antes, con Mercadona, había más movimiento pero desde que se fue de esta calle ha hecho mucho daño al negocio local. Particularmente, las ventas de este año han sido para mantenerse pero ya no hay esa alegría en las compras de antaño”, asegura.

“Desde la Asociación de Comerciantes estamos intentando incentivar el negocio local con campañas para regalar cosas al cliente para que no se vaya a comprar fuera y también realizamos actividades con los más pequeños. Estamos luchando con el ayuntamiento para que pongan cine y la gente no se vaya fuera. Ahora en Navidad hemos organizado distintas actividades, en las cuales colabora el consistorio, para incentivar estas compras navideñas en nuestros negocios”, finaliza la presidenta de la citada asociación.

Unos metros más adelante se encuentra el establecimiento ‘Modatta’, regentado por María Dolores Sánchez Toledano. “En noviembre tuve un mes muy bueno, con una venta normal, pero en diciembre ha sido para pillar una depresión e irme porque no hay nada de venta”. “No hay gente en la calle, hay una apatía grande. Se nota que es Navidad por los escaparates adornados pero no hay ambiente navideño de compras por la calle . Yo tenía esperanza en este mes pero es complicado. No salen las cuentas”. “No sabemos si van a los centros comerciales de El EJido, Roquetas y hasta Granada. También la compra por Internet nos está matando. Yo creo que el pequeño comercio acabará perdiéndose”, matiza María Dolores. “Es algo que cada año va a peor, desde hace 7 u 8. Han cerrado muchas tiendas y han abierto solo dos. El negocio local no se mantiene y el ayuntamiento no impulsa, algo que sí debería de hacer con sus comerciantes”, finaliza la gerente de Modatta.

Siguiendo por Natalio Rivas nos topamos también con la Expenduría de Loterías número 2, la cual regenta Cristo Ferrio Robles. “Este año ha bajado un 10% las ventas. Justamente desde la salida de Mercadona de Natalio Rivas. Si yo he bajado, pese a esta época en la que se consume lotería, imagino que los negocios de al lado también”, indica a este diario.

“Sinceramente le auguro un mal futuro al negocio local porque los precios de los alquileres son muy caros a tenor de la situación que hay. No se puede mantener un negocio abierto con alquileres de hasta 800 euros”, comenta.

“El apoyo del ayuntamiento, al menos con mi negocio, es nulo. Los únicos que hacen algo es la Asociación de Comerciantes, dentro de las limitaciones que hay en Adra aunque es cierto que antes la asociación se movía bastante más que ahora”, finaliza Cristo Ferrio.

En la parte central de “la Carrera” se encuentran los establecimientos ‘Alimentos Fresco y Fácil y ‘Café Torero’, regentados ambos por Paco Espín. “En general, el comercio de proximidad está en decadencia a raíz del comercio electrónico, la concentración de oferta en muy pocos operadores y porque no se está haciendo nada apropiado para combatir esto”, indica Espín.

Preguntado por la solución a este problema, el gerente de estos dos negocios lo tiene claro. “Creo que la solución está en hacer a Adra más amable. Necesita una peatonalización, acompañada de varios parking públicos de tránsito alrededor de la calle”, relata. “Yo nunca he recibido una subvención del ayuntamiento ni la quiero. Solo que hagan su trabajo para que el comercio no muera porque está en decadencia”, concluye Paco Espín.

Apenas diez metros más arriba se encuentra la tienda' Capricho', especializada en ropa infantil y de comuniones que regenta Pilar Rodríguez. “El año ha sido un poco más flojo pero es la tónica de estos últimos cinco años. Estamos manteniéndonos. Una tienda de pueblo a la cual nos ha hecho mucho daño los centros comerciales o el Corte Inglés, que lo tenemos prácticamente al lado”, indica Pilar. “El ayuntamiento creo que hace lo que puede aunque es cierto que siempre se podrían hacer más cosas como quizás abrir un cine más estable en el pueblo. No es cuestión de abrir más hora porque es imposible competir con los centros comerciales”, matiza la gerente de Capricho.

“Nosotros trabajamos lo mejor que podemos, con productos de calidad para marcar la diferencia y productos más especializados que no se encuentren en las grandes superficies pero es complicado porque allí ya te encuentras de todo”.

El consistorio, lejos de mirar para otro lado, ha lanzado durante este año, y también para el que viene, varios proyectos importantes con los que dinamizar el comercio. El más reciente fue el lanzamiento de seis ‘mupis’ informativos en la ciudad a través de un programa impulsado por la Cámara de Comercio de España y que supuso una inversión de 147.000 euros, cofinanciados entre fondos FEDER, en un 80%, y fondos municipales, en un 20%. Esta iniciativa supone un recurso innovador y eficaz que permite mantener a los comercios en contacto con los compradores en tiempo real, informándoles de ofertas, horaro o ubicación.