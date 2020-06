El Ayuntamiento de Adra, tras varias reuniones y conversaciones con los representantes del sector del mercadillo, ha determinado su reapertura al público a partir del sábado 13 de junio, aunque se establecerán distintas limitaciones para salvaguardar la seguridad de vendedores y usuarios, en línea con las recomendaciones y directrices de la autoridad sanitaria.

Este tradicional evento de compras contará con el 100% de los puestos de alimentación, mientras que el resto de puestos, como son los de ropa, calzado, menaje, etc., se repartirán al 50% cada sábado, hasta nuevo aviso. De esta manera, el sábado 13 de junio, además de los puestos de alimentación también montarán el 50% de puestos no relacionados con la alimentación, y el 50% restante lo hará al sábado siguiente, y así sucesivamente.

Para esta reapertura, el consistorio ha establecido una serie de medidas que garanticen el correcto desarrollo del Mercadillo, adecuándose a las recomendaciones sanitarias de las diferentes autoridades competentes.

Según ha explicado el concejal responsable de Mercadillo Municipal, Ignacio Jinés, “entre las medidas a tomar, se encuentra la de distanciamiento entre puestos, así como entre cada puesto y los clientes del mismo. Además, se supervisará el aforo, para evitar grandes aglomeraciones de personas”. Asimismo ha recordado “la importancia del uso de mascarillas, dado que lo más probable es que no siempre se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros”.

Así, la explanada de la Avenida de la Guardia Civil volverá a ofrecer este mercadillo en el que abderitanos, abderitanas y visitantes pueden encontrar todo tipo de artículos, desde alimentación, hasta ropa, calzado, bisutería, perfumería y un largo etcétera. Y lo hará, como es tradicional los sábados en el horario habitual.