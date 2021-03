El grupo socialista de Adra propone taxis gratuitos a jubilados y vulnerables para ir a vacunarse

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha propuesto que sea la Junta de Andalucía quien sufrague los gastos derivados de los desplazamientos obligados a efectuar a los pacientes para vacunarse en los puntos fijados por la Consejería de Salud que, en muchos casos, distan hasta tres kilómetros de los domicilios de los pacientes.

El PSOE pone el acento, sobre todo, en las familias más vulnerables y en las personas jubiladas. “Hay muchas familias que no tienen vehículo y que tienen que coger un taxi para ir a vacunarse y consideramos que, ya que el Gobierno de Moreno Bonilla es quien obliga a desplazarse pese a tener un centro de salud al lado, pero donde no se vacuna, creemos que es justo que el Ejecutivo de PP y Cs se ocupe de estos gastos y que no lo tengan que hacer las familias con economía más humilde”, ha defendido la portavoz socialista en Adra, Teresa Piqueras Valarino.

Los socialistas ven con preocupación “las alternativas que se le presentan a mayores y familias sin recursos para desplazarse al punto de vacunación en Adra, establecido en el polígono industrial de La Azucarera, a casi dos kilómetros del centro o a tres de la barriada de La Curva” con lo que, valoran, que “no solo está mal ubicado para el núcleo de mayor población, si no que no es accesible para nadie” además de no disponer de parada de autobús cercana”.