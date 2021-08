Adra mantiene el trabajo continuo en los centros educativos

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Adra, Pedro Peña, ha desmentido las declaraciones “absolutamente inciertas y malintencionadas” de la portavoz socialista, Teresa Piqueras, en relación a las actuaciones de mantenimiento y conservación de los centros escolares que está llevando a cabo la plantilla municipal. “Contamos con mantenedores en todos y cada uno de los centros escolares de Adra, que no han parado de trabajar en todo el verano”. Así, el edil ha defendido que “desde que terminó el curso 2020-2021, nuestra prioridad, como cada época estival, ha sido llevar a cabo las labores necesarias para que los centros escolares abran en septiembre aún con mejores condiciones que cuando cerraron sus puertas en junio”.

“La educación está dentro de las prioridades de este equipo de Gobierno y siempre reclamaremos lo que consideremos necesario y beneficioso para nuestros niños y niñas a otras administraciones, sean del color que sean”, ha dicho Peña, quien ha señalado que “se ha conseguido mucho más para nuestros colegios en estos dos años de nuevo Gobierno andaluz, que en cuatro décadas de gobierno socialista”, pero “Teresa Piqueras tiene una memoria muy frágil”. Así ha recordado que “el gobierno socialista no tenía entre sus prioridades a la educación en Adra, y Teresa Piqueras, entonces, tampoco se preocupaba en reclamar esas mejoras”.

Frente a "la política de abandono de los centros escolares del PSOE", Peña ha apuntado la puesta en marcha de las obras del CEIP Mare Nostrum, así como las del CEIP Nueva Andalucía, donde ya se ha llevado a cabo una primera fase, y cuyo proyecto de intervención se licitó el paso mes de julio, por lo que se prevé que comenzarán “muy pronto”. Unas obras “muy importantes” para las que se invertirán más de 2 millones de euros.

Peña ha destacado, además, que “las labores de mantenimiento, pintura y albañilería que cada centro requiere están ya hechas en varios colegios y continuamos trabajando en el resto”, toda vez que “aún tenemos un mes por delante para ejecutar las actuaciones que tenemos planificadas”. Por ejemplo, en el CEIP Abdera se van a realizar labores de sustitución de toda la iluminaria por luz led y se está haciendo un nuevo aseo, entre otras actuaciones”. Y, como ha explicado, “de todo ello tienen conocimiento los equipos directivos y comunidad educativa de cada uno de los centros” con quienes “mantenemos un contacto continuo”.

“El problema de Teresa Piqueras es que tiene que recurrir a la mentira para intentar justificar su trabajo, que es inexistente” y su “pérdida de credibilidad entre la ciudadanía y entre su propio grupo”. Así afeaba el edil a la socialista “que no solo no hace nada por Adra, sino que además, se dedica a intentar entorpecer el trabajo diario de este Ayuntamiento y a dar información falsa para confundir a los ciudadanos”. “Harto” de esta dinámica de usar la “política del descrédito”, Peña le pide a Teresa "que arrime el hombro y priorice el bienestar de los abderitanos y no el mantenimiento de su sillón” a base de “difundir mentiras”.