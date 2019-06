El alcalde de Pulpí ve “bastante económico” el precio de la visita guiada a la geoda

La geoda más grande de Europa y la mayor del mundo que es visitable por sus características se encuentra en Pulpí y está a punto de abrir sus puertas a los visitantes. Para el alcalde pulpileño, Juan Pedro García, esta maravilla natural es “un orgullo para toda la provincia y una suerte contar con algo así”.

El regidor considera que los precios aprobados en Pleno el pasado jueves, que van desde los 10 a los 22 euros según la modalidad de la entrada, “son bastante económicos”, ya que hay que tener en cuenta que la visita se realizará siempre acompañados por un guía especializado, que solo pueden acceder grupos reducidos de un máximo de 15 personas, con una duración de una hora y media, además de incluir en el precio la visita al Castillo de San Juan de los Terreros.

García explica que, por las propias características de la mina y la necesidad de preservación de la geoda, la visita no se puede ofrecer sin guía, como si ocurre en monumentos con entradas más económicas que la de la geoda de Pilar de Jaravía. “Es necesario que una persona acompañe en todo momento a los visitantes, no solo para explicarles sobre lo que ven, sino para que no se pierdan en la mina y para evitar que accedan al interior de la geoda y puedan dañarla”, argumenta. De hecho, asegura que expertos en la materia aconsejaron que el precio fuera mayor del aprobado.

La visita a la Mina Rica se hará a pie, a través de un acceso en el que se instalarán unas casetas y centro de interpretación para dar la bienvenida a los visitantes. Se recorrerá el interior de la mina, cuya galería principal cuenta con restos de minerales que fueron explotados en su época, como el hierro y el plomo, y que se mantuvo activa hasta los años 60, cuando suponía una fuente importante de recursos económicos para la población.

Para acceder hasta la geoda más grande de Europa, habrá que hacerlo bajando unas escaleras, pues se encuentra en el tercer nivel de la mina. Allí, según explica el alcalde, se podrá visualizar la formación de cristales gigantes de yeso, pero en ningún caso acceder al interior en sí mismo, pues se podría dañar.

“Poder visitar la geoda es algo histórico de lo que todos nos tendríamos que sentir muy orgullosos, ya que no existe nada igual”, afirma Juan Pedro García. Por ello, invita a todo el mundo a visitarla, “porque es una maravilla y, de verdad, los 22 euros le van a parecer poco una vez que lo vean”, asegura convencido.

Cabe recordar que la geoda gigante, ubicada en la pedanía pulpileña de Pilar de Jaravía, abrirá sus puertas a finales de julio, aunque en modo de prueba, para terminar de formar al grupo de casi 50 personas que están realizando el Curso de Guías de la Geoda Gigante de Pulpí, organizado por el Ayuntamiento de Pulpí en colaboración con la Universidad de Almería.

El PSOE vota en contra de unos precios “abusivos” El PSOE de Pulpí votó en contra de la ordenanza de precios de la geoda porque los considera “abusivos y desproporcionados”. Su portavoz, Luis Cáceres, defendió que “los precios fijados por el PP son excesivos, lo que supondrá un descenso en las futuras visitas a esta joya de la naturaleza”. Consideran que todos los pulpileños deberían tener acceso libre al patrimonio municipal y cultural. Asimismo, lamentan “la inexistencia de infraestructuras del entorno de la mina rica (aparcamientos, viales, calles de accesos, rehabilitación de los edificios mineros actualmente en ruinas…) tan necesarias para atender con garantías a los futuros visitantes”.

La inauguración oficial, y por lo tanto la apertura al público en general de la geoda, será en el mes de octubre. El precio de la entrada será de 22 euros par adultos; 15 euros para personas con familia numerosa, estudiantes, mayores de 65 años o con una discapacidad superior al 33% y para grupos de más de 15 personas; y 10 euros para niños (de 8 a 16 años) y los residentes en Pulpí.

Asimismo, la ordenanza establece un precio de 300 euros para reportajes fotográficos en el interior de la mina (sesión de dos horas y con un máximo de 6 personas), y 4.500 euros para un día de grabación y rodaje de producciones audiovisuales.