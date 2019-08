“Como alcalde las fiestas se ven de una forma distinta”

–¿Qué significan para usted estas fiestas como alcalde?

–Se ven desde una forma distinta. También lo que pasa es que en estos últimos 12 años he sido concejal de fiestas y tradiciones y por tanto, he participado de forma muy directa para su organización y claro que hay diferencias, lógicamente. Pero no he notado mucho cambio por el tema de la responsabilidad de la misma.

–¿Qué actividades son las más importantes de las fiestas?

–El momento más importante desde mi punto de vista es la romería de Nuestra Señora de Gádor, ya que la fiesta se hace en honor a nuestra patrona. La romería es para mí algo especial por muchas circunstancias. Uno es por referencias religiosas. Segundo porque se desarrolla el domingo, que es cuando se clausuran los festejos y por tanto es como el broche final. La feria del mediodía también es muy participativa, con los conciertos que se hacen en los festivales en la caseta municipal.

–¿Hay alguna novedad con la Feria del mediodía de este año?

–Este año ha habido algunos cambios en referencia de como se había hecho los últimos doce años este festejo. Este año se ha montado una carpa en la Plaza Porticada, una de las plazas emblemáticas de Berja y ahí todos los restaurantes y bares se han unido. Si los comercios están bien representados en estos festejos, el éxito está garantizado.

–¿Qué cambios ha vivido en Berja este tipo de celebraciones?

– Ya tengo cierta edad. Antes las fiestas se organizaban como en cualquier otro sitio. Ahora han ido evolucionando. Las atracciones mecánicas que había en mi época no son similares a lo que hay hoy. En las fiestas de antes habían coches de choque, norias y poco más. Ahora hay más cosas. Aunque la diferencia más importante es en la ubicación donde se realizaban. Cuando era pequeño se celebraban en la plaza del Ayuntamiento y estaba todo más localizado. Había una zona concreta donde estaban las atracciones, en el Paseo Cervantes se hacían los conciertos y las actuaciones. También tenía un espacio la tómbola que estaba en un sitio determinado.

–¿En el ámbito cultural cómo ha mejorado el pueblo?

– Tenemos la inmensa suerte de haber puesto el uso del edificio ‘El molino del corrillo’ que es donde se ha trasladado la nueva biblioteca municipal, que cuenta con instalaciones modernas y que han tenido un gran acogida en cuanto a personas que van a consultar libros y también para estudiar. El objetivo es tener un edificio cultural de primer nivel, y ahí no solo se desarrollarán las actividades propias de una biblioteca sino que asimismo tiene un área en el que podrá haber exposiciones, centros de estudios históricos. Vamos a ser singulares en el aspecto cultural.

–Aparte de la biblioteca municipal, ¿Qué opciones tienen los virgitanos y los turistas para acceder a temas culturales?

– Tenenemos abierto un museo de la Semana Santa, que se inauguró el año pasado. También hemos adquirido el molino del chorrillo, que próximamente se convertirá en museo como lo de la almazara. Vamos a tener un nuevo atractivo turístico en cuanto a museos.

–La feria taurina va pisando con fuerza, ¿Qué se espera para este año?

– La Feria Taurina también es una cierta entidad de la feria de Berja que se desarrolla en la plaza de toros con más de 60 años de historia. Y por tanto eso nos diferencia de la mayoría de la provincia de Almería. Hoy se hacen el desembarco de los toros. También se ha presentado el cartel en el que se ha hecho mucho esfuerzo para traer a varias figuras del toreo de primer nivel. Todas aquellas personas que le guste la tauromaquía, este evento no pasará desapercibido.