El alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Fuente Victoria, José Manuel Montero, se ha sumado a las movilizaciones anunciadas por la Federación Andaluza de Entidades Locales, en señal de protesta contra el bloqueo del decreto para la financiación de las ELAs de Andalucía. En este sentido, Montero ha recordado que el Gobierno andaluz mantiene este decreto “bloqueado desde hace dos años” y ha asegurado que “ni Fuente Victoria ni las 34 ELAs restantes de Andalucía pueden seguir esperando a que la Junta de Andalucía decida sacar de un cajón nuestros derechos”.

El decreto en cuestión permitirá reconocer y regular la financiación de las entidades locales autónomas, lo que “supone darnos oxígeno y vida”. “Es inadmisible que ese decreto lleve dos años metido en un cajón, máxime con las necesidades y problemas a los que esta pandemia nos está obligando a hacer frente”, ha señalado Montero.

Montero tacha de “inconcebible” que Fuente Victoria, con 300 habitantes, “no tenga derecho a concurrir a los planes de empleo autonómicos, no pueda concurrir a la mayoría de las líneas de subvenciones o no tenga, por ejemplo, un Plan de Caminos propio, mientras que un municipio de 100 habitantes de la misma provincia sí puede acceder a todo esto

El regidor ha asegurado que la reivindicación de las ELAs andaluzas es “una cuestión de justicia social” que afecta a los más de 90.000 andaluces y andaluzas que viven en alguna de las 35 ELAs de la comunidad. “Tenemos los mismos problemas, necesidades y obligaciones que cualquier otro municipio pero, sin embargo, no disponemos de los mismos medios, oportunidades ni derechos para aportar soluciones a nuestros vecinos”, ha lamentado. En este sentido, ha insistido en que “sacar ese decreto del cajón supone poner encima de la mesa una cuestión de igualdad, solidaridad y justicia”.

El alcalde de Fuente Victoria ha recalcado que el decreto que reclaman las ELAs es “el cimiento para la resolución de muchos problemas”. “Supone poder optar a canales de financiación propios, supone regular los términos de la financiación respecto de la entidad local matriz, supone poder optar a líneas de subvenciones y supone abrir también el debate de nuestra inclusión en planes de empleo; supone, al final, dotarnos de mayor independencia económica y de más recursos para salir adelante”, ha defendido.

