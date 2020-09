La alcaldesa de Garrucha denuncia el "colapso" en el centro de salud

La alcaldesa de Garrucha, María López Cervantes, ha exigido a la Junta de Andalucía la inmediata rectificación de sus previsiones de asistencia en Atención Primaria ante el aviso de que desde el lunes no se darán más citas en el Centro de Salud de la localidad hasta dentro de catorce días. Distintos miembros del equipo de Gobierno de la localidad están recibiendo las quejas de los vecinos y demandan una solución al respecto. “Nosotros no podemos decirles sencillamente que no es competencia nuestra, que eso depende de la Junta, porque el bienestar de la gente es cosa de todos. La gestión de la Atención Primaria se les ha ido de las manos y esto precisa de una solución no urgente, sino inmediata”, afirma la primera edil.

Desde el lunes 14 de septiembre el sistema informático para pedir cita en el centro de salud de Garrucha ofrece como única respuesta que “en estos momentos no hay agenda disponible para su centro de salud en los próximos 14 días. Inténtelo por favor mas adelante o contacte con su centro de salud”. El siguiente paso es la gestión de consultas vía telefónica y, según han manifestado los usuarios a los miembros del equipo de gobierno, además de comprobarlo éstos por si mismos, no hay forma de comunicar con los servicios de Atención Primaria y mucho menos obtener cita.

López Cervantes ha iniciado una ronda de contactos con otros alcaldes de la zona para comprobar si a sus vecinos les ocurre lo mismo, ya que trata de delimitar si estamos ante un colapso local, comarcal, provincial o autonómico. “Lo que de ninguna manera podemos aceptar es que la Junta de Andalucía apriete como lo hace para que tengamos los colegios listos, que nos hagamos cargo de todos los gastos, hasta de facilitar geles y mascarillas, y que ellos sean incapaces de gestionar mínimamente los servicios públicos y esenciales en estos momentos. Estamos cansados de tanto anuncio y tan poca efectividad, de tanto echar las culpas al Gobierno central y cargar de nuevas responsabilidades a los ayuntamientos, mientras ellos sencillamente no cumplen”, señala.

La alcaldesa de Garrucha dirigirá una queja por escrito a la Consejería de Salud y de no recibir respuesta acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz para que investigue lo que considera una “muy negligente gestión de servicios públicos esenciales”, concluye María López.