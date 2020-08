La alcaldesa de Tahal, Trinidad Jiménez (PSOE), se encuentra guardando cuarentena en su domicilio desde hace unos días. La edil estuvo en contacto con un miembro de su familia que a su vez había estado con una persona que ha sido diagnosticada como positivo por coronavirus, según ella misma ha explicado a Diario de Almería.

La regidora de este pequeño municipio de este pequeño municipio de 362 habitantes ha desmentido tajantemente los rumores que hablan de que celebró una fiesta multitudinaria por su cumpleaños. “No sé de donde ha salido eso, pero es totalmente falso. No soy tan previsora como para celebrar ya mi cumpleaños, que es el 16 de noviembre”, bromea.

Jiménez asegura que en una comida familiar “con ocho personas” estuvo con una persona que a su vez había estado en contacto con un positivo. “Nos han hecho pruebas PCR y he dado negativo, de hecho al no ser contacto directo no tendría porqué estar confinada pero lo hago por precaución y responsabilidad”, cuenta.

Con respecto a una supuesta fiesta en su vivienda, afirma que “no tiene ni pies ni cabeza que hiciera algo así, que no está permitido, y más aún siendo alcaldesa”. Por ello, se muestra perpleja por un rumor que “no sé de donde ha partido pero que es totalmente incierto”.

Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, Tahal no ha registrado a día de hoy ni un solo caso positivo por coronavirus desde el inicio de la pandemia.