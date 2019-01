La alcaldesa niega que conozcan la identidad de los autores del incendio de Rioja

La alcaldesa de Rioja, Mª Isabel Sánchez, negó este jueves que se conozca la identidad de los autores del incendio del pasado viernes al CEIP Antonio Devalque del municipio, y que por ahora nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para aportar luz sobre quiénes fueron los responsables del mismo.

Sánchez afirmaba además que están “sorprendidos” por las informaciones en las que se relaciona a dos menores de 13 años como presuntos autores del fuego que obligó a los directivos del centro educativo y personal del ayuntamiento a realizar trabajos de limpieza de escombros y rehabilitación de las aulas dañadas, entre ellas la biblioteca, para poder abrir el colegio esta semana, con motivo del inicio del segundo trimestre lectivo.

“Nadie se ha puesto en contacto con nosotros y estamos sorprendidos por las últimas noticias”, explicaba Mª Isabel Sánchez, para quien “sí hay algunas sospechas, pero eso no quiere decir nada”. Para la alcaldesa, el que no haya oficialidad y esté apareciendo que haya dos menores presuntamente implicados en el incendio no ayuda, ya que “los rumores se están extendiendo y se perjudica a los que no han sido”.

Sánchez confía en tener noticias oficiales en los próximos días. Según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil a Europa Press el pasado día 8 de enero, esta habría identificado a dos menores de 13 años como presuntos autores del incendio provocado en el CEIP Antonio Devalque de Rioja, que causó desperfectos en la biblioteca del centro y en uno de los aulas.

Precisamente, informaba este miércoles el director del centro, José Luis Romera, hasta cuatro clases tuvieron que ser reubicadas en el inicio de las clases ante el fuerte olor a humo existente todavía en el edificio. Se espera que para comienzos de la semana próxima los alumnos vuelvan a sus respectivas aulas.