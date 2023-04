Visitar a los seres queridos en La Mojonera será más fácil: habrá parking en el cementerio

El Ayuntamiento de La Mojonera ya es el propietario de los terrenos para acondicionar los accesos y el aparcamiento del cementerio de la ciudad. Esta semana se ha firmado el acta de ocupación de los terrenos tras un largo proceso de trámites, ante la falta de acuerdo con el propietario para la compra de los mismos.

Se trata de 2.000 metros cuadrados, de los que 1.300 corresponden a superficie invernada y otros 600 a camino, que se han adquirido por la vía de la expropiación forzosa a 40 euros el metro cuadrado, es decir, por 80.000 euros. La compra se viene gestionando desde la ampliación del camposanto en 2018, pero pese a que inicialmente se alcanzó un acuerdo con el propietario, finalmente se ha tenido que recurrir a la vía de la expropiación forzosa, cuya gestión el Ayuntamiento encargó a la Diputación de Almería.

“Han sido cinco largos años de trámites, pero la administración tiene sus procesos y en este equipo de Gobierno no hay los tratos de favor que había en otros tiempos, teníamos claro que no se iba a pagar ni un euro más de lo que fijaba la tasación que hicieron los técnicos de la Diputación, por lo que al no alcanzar un acuerdo, se ha tenido que recurrir a la expropiación para defender los intereses de los vecinos de La Mojonera”, ha declarado el alcalde, José Miguel Hernández.

La ocupación de los terrenos no será efectiva hasta el mes de junio, pese a la firma del acta esta semana, ya que el Ayuntamiento ha decidido conceder este periodo de gracia al propietario para que pueda terminar la actual cosecha. “Después de cinco años, podemos esperar dos meses más para intentar perjudicar lo menos posible al afectado”, ha aclarado el primer edil.

Inicio de obras

Una vez llegue el mes de junio, la intención municipal es poder iniciar cuanto antes las obras para acondicionar los nuevos aparcamientos del cementerio, muy necesarios dadas las limitaciones actuales, que quedan de manifiesto en fechas como la festividad de Todos los Santos. “Junto con la ampliación que hicimos hace unos años y que ya está en uso una vez agotados todos los nichos del cementerio original, la construcción de unos aparcamientos adecuados y mejorar los accesos era una necesidad muy importante a la que hemos dado prioridad, quisimos hacerla en 2018, pero lamentablemente los trámites son así, y este equipo de Gobierno ha cumplido a rajatabla todos los procesos, como no puede ser de otra manera”, ha explicado José Miguel Hernández.

El primer edil ha recordado, en este sentido, la aprobación reciente de una ordenanza para regular la asignación de los nichos. “Nos encontramos con el problema de que nadie quería enterrarse en los cuartos, que estaban en su mayoría vacíos, porque los nichos se asignaban de forma caprichosa sin ningún criterio objetivo y en función de la decisión del equipo de Gobierno anterior, ahora los nichos se asignan por orden, sin excepciones de ningún tipo, como es lo justo para tratar a todos los vecinos por igual”, ha concluido Hernández.