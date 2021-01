Berja asesora a sus vecinos sobre las ayudas de la Junta para reformas de viviendas

El Ayuntamiento de Berja ha informado sobre la apertura del plazo de solicitudes para las tres líneas de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.La primera de estas líneas va destinada a la Adecuación Funcional con ayudas para mayores de 65 años, personas con otras capacidades, movilidad reducida o grandes dependientes que necesiten adaptar su vivienda a necesidades especiales.

La segunda línea de ayudas es la rehabilitación de edificios mediante instalación de ascensores o eficiencia energética. La tercera y última es la rehabilitación de viviendas a través de la remodelación de tejados, ventanas, baños...

Todas las personas interesadas pueden recibir más información en el Ayuntamiento de Berja solicitando cita previa a través de berja.es o llamando al teléfono 950490007

El plazo para poder acogerse a cualquiera de estas tres subvenciones finalizará el 2 de marzo.

El programa de Adecuación Funcional va dirigido a personas mayores de 65 años, personas que tengan reconocido, al menos el 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida o las personas que tengan reconocido un grado de Gran Dependencia (Grado III).

En este caso las subvenciones tendrán una cuantía equivalente al 70 por ciento del coste total del presupuesto protegible, teniendo este presupuesto un límite máximo de 2.000 euros que se podrá incrementar por los gastos de asistencia técnica en 600 euros.

Las subvenciones de rehabilitación de viviendas podrán solicitarlas propietarios o arrendatarios cuando acuerden costear las obras a cambio del pago de la renta. Los ingresos de la unidad de convivencia residentes tendrá que ser inferiores a 5,50 veces el IPREM. Asimismo, no podrán haber obtenido una ayuda para la misma vivienda en los 3 años anteriores.

Debe ser domicilio habitual y permanente de los propietarios o arrendatarios, no pueden estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación, debe tener una superficie útil no inferior a 36 m2, tiene que estar finalizada antes de 1996, salvo excepciones y presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención o alcanzarla con ésta, no tener la consideración de infravivienda.

Para las ayudas de rehabilitación de edificios, podrán solicitarlas las comunidades de propietarios de edificios donde en el 50% de la viviendas, como mínimo, los ingresos de las unidades de convivencia sean inferiores a 5,50 veces el IPREM.