Los bomberos estarán toda la noche limpiando el perímetro del incendio de Sierra Cabrera

El incendio forestal que se inició este domingo a mediodía en el paraje El Moro de Sierra Cabrera, entre Mojácar y Turre, da sus últimos coletazos. Este lunes ya quedó controlado y se espera que este martes mismo quede totalmente extinguido.

Durante toda la noche de este lunes se mantendrán varios retenes trabajando sobre la zona, realizando tareas de limpieza alrededor de los siete kilómetros de perímetro de la zona calcinada a modo de cortafuegos para evitar que se pueda propagar algún rescoldo, según ha explicado a Diario de Almería el alcalde de Turre, Martín Morales. Hoy ya, según está previsto, no regresarán los medios aéreos que durante toda la tarde de ayer estuvieron esparciendo agua y retardante en las zonas quemadas.

A las 12:30 horas del lunes, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, daba por “controlado” el incendio forestal. Que un incendio esté controlado significa que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes. Es el paso previo a darse por extinguido.

Según las primeras mediciones provisionales del Infoca, el incendio habría afectado a un perímetro de entre 180 y 200 hectáreas de terreno, sobre todo de matorral. “Hacía once años que no había un incendio en la sierra, lo que unido a la primavera lluviosa que ha habido hace que haya mucho combustible, como lo llaman los expertos”, cuenta Morales. No obstante, que el incendio haya sido en junio y no en agosto, como en otras ocasiones, ha hecho que el matorral estuviera más fresco. El fuego se inició en el paraje de El Moro y ha afectado a zonas colindante como La Fuente del Moro o El Arráez.

Tanto el regidor turrero como la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, ha destacado la importante labor y la enorme dotación de medios y personal desplegados durante estos dos días para acabar con el fuego. “Han venido bomberos de Almería, Granada, Málaga, Jaén y Córdoba”, destaca Morales. La alcaldesa de Mojácar ha incidido en que no ha habido peligro para la población y ha señalado que el Infoca ha trabajado coordinado con el Consorcio de Bomberos del Levante, que ha activado sus tres parques en la provincia almeriense en Albox, Huércal-Overa y Turre, así como con las policías locales de Mojácar y Turre.

Importante despliegue de medios

Durante la madrugada del domingo al lunes trabajaron en tierra 143 personas. Este lunes por la mañana se desplegaron 12 grupos de bomberos forestales, con 84 efectivos, cuatro técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, el director del Centro de Operaciones Provinciales y cinco medios aéreos: tres helicópteros y dos aviones de carga en tierra.

Ya este lunes, con la caída del sol se retiraron los medios aéreos y se desmontó el puesto de mando instalado en la explanada de Fuente Mora, dejando algunos retenes para le extinción definitiva. No ha habido que lamentar víctimas humanas, aunque sí es cierto que la zona es rica en flora y fauna, por ejemplo es hábitat de la tortuga mora.