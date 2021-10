“Hay cambios en el programa, pero sin perder la identidad”

¿Cómo se presentan las fiestas 2021 que arrancan hoy y se prolongarán hasta el lunes?

– Planificar las fiestas requiere tiempo y no es fácil con los cambios que se han dado en la situación sanitaria. Hasta última hora hemos tenido que ir aplazando decisiones para adaptarlos a cambios normativos y de evaluación de la situación epidemiológica. Hemos buscado una programación segura y controlada, con un formato adaptado a las circunstancias actuales buscando el equilibrio entre normalidad y prudencia que debemos tener muy presente porque la pandemía no ha acabado, pero manteniendo su identidad.

–¿Cuáles son los cambios más significativos del programa?

– Viator pertenece al Área Metropolitana de Almería y a nuestra fiestas acude mucha gente. Por ello hemos querido evitar aglomeraciones incontrolada y hemos decidido retirar del programa la verbena nocturna en la Plaza del Ayuntamiento porque podemos exponernos a que las medidas sanitarias no se cumplan. En ese mismo sentido, tampoco se celebrará el Día de la Longaniza, un evento que reúne a mucha gente y donde se consumen bebidas. Viator es el municipio de la provincia donde más carrozas desfilan en un número de 25 o 26, pero hemos decidido que este año no salgan para no limitar su número y el de niños. Pero el resto de eventos, como las atracciones de feria o la feria de mediodía, se mantienen.

–¿Y en cuanto a las actuaciones musicales?

– El concierto que todos los años se programaba en la Plaza del Ayuntamiento con grupos de primer nivel se desplaza en esta ocasión al aparcamiento de la Ciudad Deportiva con un aforo de 1.000 personas, sentados y en un recinto acotado, y con la actuación de DVicio, una banda de música Pop Latino formada en la ciudad madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

–¿Cómo definiría las fiestas 2021?

– Yo creo que van a ser unas fiestas distintas. No podíamos hacer unas fiestas no responsables, sin ninguna medida, y controladas teniendo en cuenta que las fiestas de Viator son muy populares y acude mucha gente del Área Metropolitana de Almería, y porque la pandemia todavía no ha finalizado y sigue ahí. Pero son una fiestas pensadas y responsables con medidas de seguridad con garantías, para que la gente se lo pase bien y disfrute en esta vuelta a la normalidad.

–Las de Viator, ¿son las mejores fiestas del Bajo Andarax?

– Los viatoreños siempre hemos presumido de nuestras fiestas cuando éramos niños y adolescentes. Rivalizábamos de forma cariñosa con nuestros compañeros /as de Instituto de municipios vecinos, presumiendo de las mejores fiestas del Bajo Andarax provocando debates más o menos acalorados en las horas del recreo. Las fiestas de cada uno son especiales, pero no es rivalidad porque cada pueblo defiende las suyas.

–¿El presupuesto para estas fiesta se ha reducido?

– Ha bajado pero no tanto como pudiera pensarse, Hay que tener en cuenta que algunas actividades, como es el caso del concierto, cambian de ubicación y eso supone dobles recursos.

–No hay día de longaniza, pero se mantiene el día de la gastronomía popular de mayores.

– Si es un clásico, ya va por su XXI edición y se va a celebrar en el espacio escénico con medidas suficientes bajo la organización

–¿Quién es el pregonero/a de este año?

– Es pregonera. Se llama Silvia Martínez Escoriza, una mujer muy comprometida con el movimiento asociativo del municipio, como integrante de la Banda Municipal desde su fundación, y que vive las fiestas con su familiares y amigos con mucho entusiasmo. Es, sin duda, una excelente pregonera. Además, su profesión es la de enfermera, con lo que su designación como pregonera viene a homenajear a todo el colectivo sanitario.

–¿Cómo ha afectado el COVID-19 en Viator?

– La pandemia se ha llevado la vida de

9 viatoreños/as

, cuyas familias han sufrido mucho por su pérdida y se merecen un respeto. Vaya desde aquí el más fraternal de mis abrazos.