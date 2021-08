"No seas tu, cuida tus montes’, nueva campaña de prevención de incendios forestales del GEM

“No seas tu, cuida tus montes” es el título de la campaña de prevención en la lucha contra los incendios forestales en Almería que, un año más, ha lanzado el Grupo Ecologista Mediterráneo GEM, apelando al “millón de ojos”, los de los almerienses y los turistas, para detectar a tiempo el fuego en cualquier rincón de la provincia.

Según el GEM, como en años anteriores es el momento de apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, los que viven en zonas rurales o forestales y todos aquellos que se acercan a áreas de peligro, con un grado de sequedad del suelo y de la vegetación que multiplican las posibilidades de que se produzcan incendios. Una responsabilidad que en los últimos años ha sido efectiva y ha frenado la aparición de grandes catástrofes provocadas por el fuego”.

La prioridad es “evitar que se inicie un fuego en el monte, área forestal o zonas de matorral, porque una vez que comienza puede ser incontrolable y provocar graves daños. Los consejos se repiten año tras año y pasan por no encender fuego bajo ningún concepto, no arrojar cerillas o cigarrillos encendidos (mucho menos desde los coches), no realizar quemas de hojas o restos vegetales y evitar las barbacoas incluso en áreas recreativas”.

Desde el Grupo Ecologista Mediterráneo quieren pensar que “disponemos de un arma altamente eficiente e importante, ese millón de ojos de los ciudadanos, almerienses o visitantes, que pueden detectar el fuego allí donde se produzca y dar la voz de alarma, porque un incendio atacado a tiempo puede quedar en poco más de un susto, pero si no se comunica puede devastar cientos o miles de hectáreas de unos terrenos forestales que en la provincia de Almería son escasos y un verdadero manantial de vida y biodiversidad”.