Domingo Trabalón promete acabar con la "parálisis" de Zurgena

El candidato del Partido Popular de Zurgena, Domingo Trabalón, ha presentado ante sus vecinos la candidatura con la que concurre a las elecciones municipales y con la que todos pretenden cambiar Zurgena para que salga de la "parálisis" y se "generen oportunidades".

Trabalón ha lamentado que el municipio no tenga futuro ni para los jóvenes, ni para los mayores, y que desde el Ayuntamiento no se actúe con transparencia, por ello ha afirmado que quiere ser alcalde de todos los zurgeneros para “acabar con los problemas actuales y hacerlo con proyectos y soluciones de la mano del gran equipo que me acompaña”.

En su intervención ante un teatro lleno de vecinos que querían escuchar sus propuestas, el candidato del PP se ha comprometido a acabar con los problemas deportivos que hay en la localidad, a dar oportunidades a los mayores y dejarse la piel para conseguir un centro de día, a ilusionar de nuevo a los jóvenes para que se queden en Zurgena y sobre todo a generar empleo y más servicios en la localidad.

“Zurgena es esa piedra preciosa que puede parecer cuarzo pero que en buenas manos es un diamante en bruto que pulir. Tenemos las ideas, los proyectos, las ganas y la ilusión para conseguirlo, por ello os pido vuestro apoyo, porque cambiar Zurgena está en vuestras manos y vosotros debéis decidir si queréis seguir anclados en el pasado, o queréis apostar por el futuro con un equipo que lo va a dar todo por vosotros”, ha manifestado.

Junto a la candidatura del PP estuvieron también el secretario de Organización del PP de Almería, Fernando Giménez, el senador Rafael Hernando, y el coordinador de Inclusión Social del PP en el Almanzora, Francisco Bellido. Los tres pidieron a los zurgeneros su confianza para que “el municipio ocupe el lugar que se merece y salga del abandono y la desidia actual”.

Fernando Giménez señaló que si Domingo Trabalón se convierte en alcalde a partir del 28 de mayo “a Zurgena llegarán inversiones y muchos más servicios”, por ello animó a los zurgeneros a llenar las urnas de ilusión para que el cambio tranquilo que tanto se necesita en la localidad sea una realidad muy pronto.

Rafael Hernando destacó que el próximo 28 de mayo se inicia el final del sanchismo y recordó a los vecinos de Zurgena que la única opción para acabar con las nefastas políticas de Pedro Sánchez en España es apoyar a los candidatos del PP en todos los municipios, en el caso de Zurgena a Domingo Trabalón, una persona que conseguirá grandes proyectos para su municipio gracias al apoyo de las administraciones como la Diputación, la Junta y muy pronto el Gobierno de España.

Por último, Francisco Bellido aseguró que Domingo Trabalón y su equipo son las personas adecuadas para que Zurgena despierte y explotar su potencial. “El próximo 28 de mayo tenéis dos oportunidades, apostar por el estancamiento y el inmovilismo o por el cambio, el progreso y las oportunidades de la mano de Domingo Trabalón”.