Cantoria paga a sus proveedores en menos de dos días

El Ayuntamiento de Cantoria ha vuelto a superar su propia marca de eficiencia en el modelo de gestión administrativa al reducir hasta 1,59 días el periodo medio de pago a proveedores, según el último dato de transparencia aportado al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, según el informe emitido por el secretario e interventor del consistorio respecto a la Estabilidad Presupuestaria y Financiera, el modelo de gestión utilizado reduce en 3,65 días el dato anterior conocido, que situaba el periodo medio de pago durante 2021 en una ya meritoria marca de 5,24 días.

“En ocho años hemos pasado de tener que pedirles favores y confianza a las empresas, porque nadie quería trabajar con el Ayuntamiento de Cantoria por lo que tardaba en pagar el anterior equipo de gobierno, a conseguir mejores precios de suministros, descuentos por pronto pago, porque tienen la garantía de que cobran de manera inmediata sus facturas. Y no se trata de una competición, sino de optimizar un recurso público del ayuntamiento especialmente sensible, como es el dinero, porque no hemos dejado de hacer cosas, sino todo lo contrario. En este periodo se han hecho más obras, remodelaciones, adquisiciones y nuevos espacios, que en los último 50 años de la historia del municipio”, afirma Puri Sánchez Aránega, alcaldesa de la localidad.

Para la regidora de la capital histórica de la Comarca del Mármol, y municipio que alberga las mayores empresas del sector, el mérito de esta eficiencia radica “en un equipo humano altamente capacitado y responsable bajo la dirección de un gran secretario e interventor, que viven la función pública con verdadera motivación. Nosotros como equipo de gobierno podemos hacerles el trabajo más fácil, asumir parte de la carga de tareas, pero sin un compromiso real por parte de los funcionarios y el personal en general, es imposible alcanzar cotas eficiencia como ésta”, afirma la primera edil.

Sánchez Aránega mantiene que el principal beneficiario de este modelo no es ni tan siquiera el proveedor de servicios que ve sus facturas pagadas de manera inmediata, sino el propio ciudadano que disfruta los resultados ofrecidos “por empresas realmente motivadas en trabajar con nosotros”, concluye.