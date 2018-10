La comarca clama en pro de las personas con discapacidad

Bajo el lema "APAFA somos todos", medio millar de vecinos de los cuatro pueblos de los Vélez se han manifestado por las calles de Vélez Rubio desde la plaza de la Encarnación hasta el nuevo edificio de la residencia, donde José Joaquín Martínez López, socio y promotor de la concentración ha leído un manifiesto en el que se ha pedido una solución para el centro.

"Estamos aquí, decía Martínez López, porque una irregularidad humana no puede ser causa para provocar tanto mal como el que aquí puede producirse". En su alocución ha explicado que no se va en contra de nadie sino a favor de cerca del centenar de personas que son atendidas en el centro, de los trabajadores, de las familias, de toda la familia de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería (APAFA). Finalmente, les ha pedido a las autoridades sensatez, sensibilidad, comprensión y generosidad porque "estamos pidiendo algo justo". Por su parte, la presidenta de APAFA, Matilde Díaz, ha pedido la sensibilidad de la Secretaria de Estado para solucionar un fallo formal impidiendo la muerte del centro.

Junto a los trabajadores, usuarios, socios, familiares y vecinos de los cuatro pueblos, han caminado los cuatro alcaldes de la Comarca apoyado las iniciativas que sean necesarias para solucionar este problema. En la reunión informativa celebrada el pasado viernes, el presidente de la Mancomunidad, Antonio Cabrera, anunció la aprobación de una moción por unanimidad en la que se muestra el total a apoyo a APAFA y se insta a las instituciones a solucionar el problema además informó de la solicitud de una reunión con la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar.

En esta reunión, Matilde Díaz, explicó la delicada situación en la que se encuentra la asociación una vez que el pasado 27 de septiembre se hacía firme la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se tiene que hacer el reintegro de 500.000 euros más intereses de una subvención que se pidió en 2011 para la construcción de un nuevo edifico. El problema radica en la notificación al Gobierno de España del cambio de la empresa constructora que se hizo telefónicamente y no por escrito como dice la ley de subvenciones. "Se trata de un fallo de forma" ha explicado Díaz. Desde la Asociación alegan se aplique el principio de proporcionalidad por el que haya una correspondencia entre el hecho constitutivo de infracción y la pena impuesta. Son muchas las negativas que lleva hasta el momento la Asociación para solucionar este problema, pero Apafa, declarada de utilidad pública y reconocida como la primera entidad de Andalucía de Calidad Avanzada, no está sola, tiene detrás una comarca que la apoya y siente como suya. Como se ha coreado a lo largo de todo el recorrido "Apafa es nuestra casa" "Apafa no se cierra" y se pide una solución para no dejar en la calle a noventa trabajadores y un centenar de usuarios. APAFA somos todos.

En la actualidad APAFA cuenta con tres residencias, una para personas que necesitan apoyo extenso y/o generalizado, otra de adultos, para personas con necesidades de apoyo limitado y una residencia para personas con discapacidad intelectual y trastorno del comportamiento además de un centro ocupacional, un centro de atención primaria temprana y una unidad de estancias diurnas.