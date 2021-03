Comienzan las obras de mejora en la Casa de la Cultura y el Teatro de Dalías

El Ayuntamiento de Dalías ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras de mejora en la Casa de la Cultura y el Teatro de Dalías, enmarcadas dentro del Programa Acelera de la Diputación Provincial para inversiones en infraestructuras municipales en obras en las que se produzca un uso intensivo de mano de obra, “un proyecto que hemos estudiado muy detenidamente para que esa inversión pública tenga una directa repercusión en la mejora en las condiciones de los edificios de actuación, así como de acceso al empleo con futuras actividades en los mismos”, detalla la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Dalías, Inmaculada Luque.

Desde el equipo de Gobierno se ha prestado “especial interés en unos edificios que necesitaban de la mejora de la accesibilidad, como es el caso del Teatro, no pudiendo hacer lo mismo con la entrada de la casa de la cultura por la singularidad de la estructura del edificio, pero tenemos unos espacios culturales extraordinarios y no podemos permitir que estos no sean útiles y accesibles para absolutamente toda la población, por lo que ese será nuestro principal objetivo de cara al futuro”, declara la edil.

Así, a petición del Ayuntamiento en este sentido, la Diputación Provincial de Almería destinará 40.000€ para estos espacios, con el objetivo de que “se genere, promueva e impulse la puesta en valor de estos bienes y equipamientos de los municipios, buscando un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica y mejorando el entorno a nuestros ciudadanos”.

Las obras de mejora consistirán en el “enfoscado y preparación de las paredes que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y la humedad, demolición del pavimento existente, así como ejecución de una rampa para mejora de accesibilidad y cumplimiento de barreras arquitectónicas en el Teatro”.

Por otro lado, continúa, “se llevará a cabo la ejecución del pavimento del escenario a base de parqué flotante con tablas multicapa sintéticas”. Asimismo, se llevará a cabo la “sustitución de un total de 12 ventanas de madera del lucernario, las cuales se encuentran muy deterioradas, por ventanas de PVC color imitación a madera, así como vidrios con doble acristalamiento. Se realizará también el lijado y pintura mediante esmalte sintético de las puertas de entrada y ventanas de madera del edificio completo, así como el lijado y pintura de la reja existente en el porche del edificio desde la calle Salvador Rubio. Por último, se llevará a cabo la pintura de todo el edificio”, apostilla Luque.

Las obras que comenzaron ayer, 3 de marzo, concluirán a finales de marzo o principios de abril.

En definitiva, “pondremos en valor los edificios municipales destinados especialmente a actividades culturales, uno de los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19, y poder tener todo listo para, en cuando sea posible, volver a acoger todo tipo de actividades”, concluye la edil de Urbanismo, Inmaculada Luque.