Los bomberos, mejor unidos

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha solicitado la creación de un Consorcio Provincial de Bomberos con el fin de armonizar la forma jurídica por la que se presta el servicio a los diferentes pueblos y, al mismo tiempo, “con la mayor garantía de igualdad y equidad entre todos los ayuntamientos”, según ha expuesto el diputado socialista, Marcelo López, rueda de prensa.

López ha ahondado en que con esta figura se aunarían todos los consorcios existentes y la inmensa mayoría de los 103 municipios. “Existe una discrepancia entre el gasto por habitante al año entre los diferentes consorcios, por lo que debemos apostar por una armonía entre los territorios y sus habitantes”, ha defendido.

“Creemos que es la mejor manera para no poner más parques o para no elaborar convenios diferentes con cada consorcio, y lo venimos diciendo desde hace tiempo”, ha recordado López. Desde el Grupo Socialista consideran que es el momento de crear esta figura, ahora, que se están tramitando los presupuestos provinciales. Asimismo, ha añadido el diputado del PSOE, urgen a inyectar 1,5 millones de euros al parque de bomberos del Poniente porque su situación es “preocupante”. “Los desequilibrios presupuestarios han aumentado durante los últimos años y cuenta, actualmente, con una deuda de 3 millones de euros”, ha asegurado.

Piden 1,5 millones para el parque de bomberos de Poniente por su “preocupante”situación

El nuevo parque de bomberos de Roquetas de Mar entró en funcionamiento dos días antes de las Elecciones Municipales del 26 de mayo y “aún tiene carencias en el equipamiento, infraestructuras o equipos de trabajo”. Hace poco se incorporaron 33 nuevos efectivos al parque de Poniente y, a pesar de esto, aún se continúa reforzando los turnos de guardia provocado, principalmente, por tener que destinar efectivos al retén de Canjáyar. “El propio retén de esta localidad no cumple con las mínimas condiciones exigidas” como, por ejemplo, que el camión-bomba tenga que estar aparcado en la calle porque no cabe por la puerta, así como que disponga de una especie de barredora para prestar el servicio en los pueblos pequeños “ya que no pueden circular por sus calles” o que los trabajadores deben acudir en sus vehículos particulares a este retén.