La cuarentena del alcalde de Albox entre olivos en el Pozo de los Frailes.

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, desveló este sábado a través de su perfil en Facebook que ha dado positivo por COVID-19, "a pesar de que he tenido mucho cuidado y he seguido todas las normas", tal y como ha explicado.

En un vídeo que ha hecho público este domingo, el regidor albojense muestra a sus vecinos cómo pasa la cuarentena en el cortijo Torreblanca del Pozo de los Frailes, en la tranquilidad y paz de la zona, rodeado de olivos y "macetas de El Puntas de Albox".

Torrecillas ha explicado que tiene síntomas leves y está mejorando. "Son parecidos a una gripe intensa y sobre todo se notan por las tardes, cuando me dan unas décimas de fiebre", cuenta mientras pasea por los exteriores del cortijo con una taza en la mano.

En el vídeo, el alcalde muestra una antigua noria desde la que ha enviado un mensaje pidiendo "mucho cuidado, porque yo lo he tenido y me he contagiado" e insiste en extremar las precauciones.

"Voy a ahorrar una vacuna al Estado"

Francisco Torrecillas ha acompañado el vídeo de un texto en el que cuenta que se encuentra con su esposa que, si bien ha dado negativo "seguramente lo cogerá, aunque desde luego vivimos en casas separadas y con mucha precaución, pero aún así, nos dicen los médicos que tiene muchas posibilidades de contagiarse".

El alcalde ha agradecido su labor a la directora del centro de salud de Albox "por el seguimiento y tratamiento que me está haciendo", al jefe de Medicina Interna de la Arrixaca de Murcia, Bartolo García "por sus consejos y disposición", así como al delegado de Salud, Juan Dela Cruz Belmonte, "por su ayuda y preocupación sobre mi situación", al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, "por su interés", y finalmnte a los A los alcaldes de Zurgena y de Olula del Río.

Por último, Torrecillas bromea y dice que "voy ahorrar una vacuna al Estado...poco a poco y sin parar lo superaremos".