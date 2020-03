Redes Sociales: La cuarentena se pasa mejor con sentido del humor

Hay personas que, incluso en las situaciones más dramáticas, son capaces de lucir una sonrisa. O lo que es aún más complicado: hacen sonreír a los demás. Uno de estos casos es David Mahiques, un joven almeriense que desde su confinamiento doméstico en Mojácar está haciendo más amena la cuarentena de sus amigos y seguidores con unos vídeos cargados de su peculiar humor.

David Mahiques es un empresario abderitano afincado en la comarca del Levante Almeriense desde hace 20 años. Es gerente de Sama2005, una empresa que se dedica al socorrismo en piscinas públicas y privadas y organiza rutas de kayak. Además, desde hace cuatro años gestiona un bar y unas pistas deportivas en Marina de la Torre, en Mojácar playa. Es decir, nada que sea compatible con el actual estado de alarma.

Quienes lo siguen en las redes sociales, tanto su perfil personal como el de su empresa, saben de sobra que es asiduo a subir vídeos humorísticos con su particular estilo. "Siempre he sido un poco payaso y me encanta hacer reír a la gente", explica. Aunque también graba vídeos más serios, sobre todo en verano, informando del estado de las playas y de temas de socorrismo.

Mascarillas para fumar y papel higiénico de doble uso

Comenzó su serie de vídeos que ha llamado "Cuarentena con humor" unos días antes de que se declarase el estado de alarma. Con el auge de la venta de mascarillas, tuvo la idea de diseñar la suya propia. Una que sirviese, además de protegerse, para dos cosas importantes: beber y fumar. El resultado no fue todo lo bueno que esperaba (pueden verlo bajo el titular de noticia).

Después llegaron las hordas de compradores arrasando en los supermercados. Ello conllevó, como se sabe, la escasez de papel higiénico. Como buen empresario polifacético, David vio en esto una oportunidad para hacer negocio (o más bien para divertir a sus seguidores). Puso a la venta algunos rollos que le sobraban:

Pero el papel de aseo íntimo no fue la única víctima de las compras masivas. En muchos supermercados se quedaron vacíos los frigoríficos de la carne. Así que tocaba agudizar el ingenio para poder cocinar algo decente. "Pues nos quedamos sin pollo, así que mañana hamburguesas mixtas de cerdo y ternera y manitas al horno con guarnición aquí os dejo la receta", publicó:

Todo empeoró cuando Pedro Sánchez decretó la cuarentena. "La voy llevando, que no es poco. Veo mucha gente quejándose del Gobierno (que menudo marrón le ha caído), de los chinos, de los madrileños... Yo pues también...¡joder! Soy autónomo y del sector turístico", explica. Así que a la media hora de confinamiento, ya algo empezaba a fallar en su cabeza.

Aunque vive encima de su bar y a veces baja para echarse una cerveza, tantas horas de encierro hay que ocuparlas en algo. La mayoría del tiempo lo pasa leyendo todo lo que le llega al móvil. ¡Y hay tantos bulos y tantas informaciones! Empieza a sentir extraños síntomas en sus manos.

Los días van pasando y no parece que sea para el bien de su salud mental. Ha compartido varios vídeos bebiendo Jack Daniel's con una cobaya de juguete, que le da conversación. Incluso ha comenzado a entrenar para cuando le toca ir a la compra.

Y así, vídeo tras vídeo, David Mahiques va pasando la cuarentena. Con humor. "Los vídeos son todos improvisados, no tardo más de cinco minutos en hacerlos, editarlos y publicarlos", cuenta. Coge cualquier idea de algo que ve o escucha: "siempre se le puede sacar punta a todo. Pero siempre con humor y si es inteligente, con doble sentido, mejor". No lo hace por notoriedad, "ni para hacerme famosillo”, aclara, sino que "los hago por que quiero, porque puedo y porque no me cuesta nada; y si con ellos puedo arrancar una sonrisa o una carcajada a mi gente, para mi es todo un triunfo".

Su perfil de Facebook es como un oasis en el desierto para aquellas personas a las que les gusta encarar la vida con una sonrisa. Porque como decía aquel anuncio de finales de los años 90, si nos tomásemos la vida tan en serio, no tendríamos Malibú. Ríanse un rato.