Los cuevanos bailan con ‘Los Puntos’ y se impulsan en la Feria del Mediodía

La feria de San Diego de Alcalá, Patrón de los cuevanos/as, entra en el fin de semana, el de mayor afluencia de público, después de haber agotado las dos jornadas iniciales y de haber cumplido con la protocolaria la lectura del pregón, de haber lanzado el chupinazo anunciador y de disfrutar con la música de ‘Los Puntos’.

Andrés Valero Portillo, el pregonero, agradeció el “honor que me brindan de pregonar las fiestas de mi pueblo. No hay nada que me pueda hacer más ilusión que estar en este balcón” confesó. “El pintor con alma de saxofonista”, como él mismo se define, hizo un recorrido por su infancia y por su trayectoria tanto personal como profesional durante su pregón. Su familia y amigos más cercanos, los que le han acompañado siempre, fueron también protagonistas de su pregón. Recordó su querida calle El Convento, donde nació, lugar que ha visto germinar la vida cultural y social más destacada de los últimos años. La pregonera infantil fue Claudia López Ramos, de 5º curso del Colegio Asensio Granados, cuyo pregón fue el ganador del concurso que convocó el consistorio entre los escolares del municipio.

‘Los Puntos”, quienes no cantaban en su pueblo desde 2016, llenaron con su música la noche de ayer entre la admiración de sus fieles seguidores que, comodamente sentados, abarrotaron el recinto de actuaciones instalado por el Ayuntamiento en el recinto ferial. Los anfitriones, liderados por la voz y guitarra de Pepe González ‘Grano de Oro’, miembro fundador de la formación en 1967, repasaron su amplia discografía.

La de San Diego es una feria que goza de arraigo entre los cuevanos y vecinos de alrededor. Son las últimas que se festejan en el Levante Almeriense. Están muy consolidadas y para la gente de la comarca son una cita obligada. Los pasacalles son toda una tradición y las actuaciones musicales, con la presencia de grupos punteros del panorama musical a nivel nacional, destacan en su programación.

La Feria del Mediodía es otro buen motivo para visitar Cuevas del Almanzora y disfrutar de su ambiente festivo y de sus gastronomía y tapas tradicionales. Esta fería convierte a los bares y restaurantes en los grandes protagonistas y suponen un espaldarazo para la hostelería local.

Cuevas está de fiestas y se ha vestido de gala literalmente con el concurso de embellecimiento de balcones, fachadas y escaparates comerciales, que ha convocado el Ayuntamiento por segundo año consecutivo y tomando como antecedente el éxito de la pasada edición, que ha repartido de 300, 200 y 100 euros en la categoría de balcones y fachadas, y un premio de 300 euros para el mejor escaparate de feria.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la Concejalía de Festejos, dio a conocer a los ganadores quienes recibieron los premios en el consistorio. La edil de festejos, Isabel María Haro, agradece “la participación e implicación de los vecinos para que nuestro municipio luzca en todo su esplendor durante estos días de feria”.

El primer premio en la categoría de balcones y fachadas ha sido para Magdalena Sánchez López. Calle Almería. El segundo ha recaído en Soledad Navarro Parra, de la Calle el Aire, y el tercero ha premiado a Francisca Santiago Fernández, del Barrio de El Realengo. El mejor escaparate ha sido el presentado por Andén Nº 5.