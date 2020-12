Dalías pide a los vecinos de otros municipios que cumplan con las restricciones de movilidad

“Responsabilidad social y responsabilidad individual”. Es la petición que el concejal de Medioambiente, Salvador Páez, quiere trasladar a los vecinos de los municipios colindantes a Dalías tras un puente en el que se han tramitado un gran número de denuncias por no respetar las restricciones de movilidad.

Así, desde la Policía Local son varios los mensajes que ya se han enviado en este sentido a través de las redes sociales para alertar a la población de los controles que se están llevando a cabo para controlar que se cumplan las medidas establecidas. “Policía Local de Dalias y Patrulla Rural realizan controles de movilidad en casco urbano y nuestra sierra. Recordamos que existen restricciones de movilidad entre municipios sin causa justificada. Por su seguridad y la de sus seres queridos, respeten las normas”, reiteran.

Salvador Páez ha insistido en que "no queremos volver a la situación de confinamiento, ni está en los planes de futuro que esto vuelva a ocurrir, pero para que eso no ocurra y la economía y la salud de todos siga adelante, necesitamos ser especialmente responsables". En este punto ha anotado de nuevo que desde el Ayuntamiento de Dalías "se van a adoptar todas las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a la orden de la Junta de Andalucía y del Gobierno central".

Entre estas medidas, ha indicado que "se van a poner los medios de Policía Local, Guarda Rural y los recursos humanos a disposición de su cumplimiento, pero no se puede olvidar que estamos también inmersos en una crisis económica y social, que hasta que no se supere la crisis sanitaria y mientras sigan llegando este tipo de medidas en toda España, va a seguir agravándose, y este tipo de actuaciones no ayudan a que podamos avanzar hacia el camino que todos deseamos, tenemos que poner de nuestra parte", apostilla.

“Todos queremos disfrutar de la naturaleza y de las beneficiosas posibilidades que nos ofrece el entorno de la sierra de Gádor, pero ante todo debemos respetar a nuestros vecinos que también están cumpliendo con el protocolo sin poder desplazarse a otros municipios; andando, en bici, en moto o de ninguna de las maneras si no es con una causa que lo justifique, aunque creamos que lo hacemos con todas las garantías, no es así”, asegura el edil.

Desde la Policía, y a través de su portavoz, Sergio Suárez, piden a los vecinos "cumplir con lo que se exige desde la administración para cuidar la salud, porque cuidando de la salud de uno se cuida de la salud de todos y también de los empleos de muchas familias, que se están jugando su futuro". Además, han subrayado que "el incumplimiento de las medidas tendrá como consecuencia sanciones económicas y administrativas, por lo que pedimos que no se sobrepasen los límites de los términos municipales ni tampoco los horarios establecidos, por el bien de todos”, concluyen.