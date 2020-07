El Ayuntamiento de Daliás ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía la ampliación de su Centro de Salud, una reivindicación que acumula ya varios años de historia, desde que en 2017 se firmó el acta de cesión de espacios para acometer la obra. En aquella fecha, “debido a la gran demanda de una mejora de las instalaciones del consultorio médico para poder ofrecer un mejor servicio y evitar así el desplazamiento de los usuarios a otros municipios cercanos como Berja o El Ejido, el equipo de Gobierno acordó con la Consejería de Salud la cesión de la totalidad del edificio, de titularidad municipal”, detalla el alcalde, Francisco Giménez.

Actualmente, “como ya hemos denunciado en innumerables ocasiones, la atención sanitaria se concentra en la parte baja, espacio insuficiente para ofrecer un servicio sanitario de calidad a nuestros vecinos y deficiente para la gran labor profesional que realizan los sanitarios, quienes necesitan de unas mejores instalaciones y el apoyo de un nuevo profesional en medicina y enfermería que ya tienen aprobada su plaza en nuestro municipio y que no pueden desempeñar su labor por la ya preocupante demora del Gobierno autonómico”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que “gracias a esta cesión, el centro de salud podrá extenderse a la primera planta y al ático. Debemos tener en cuenta que se trata de un edificio de 15 años de antigüedad, accesible y en una buena localización, pero que necesita sencillamente de más espacio, una solución que acordamos con la Junta de Andalucía hace ya tres años, promesa que, de momento, ha caído en saco roto, apostilla el alcalde”.

Y es que, según señala el primer edil, “este Ayuntamiento ya ha realizado todos los trámites que se le han requerido, en tiempo y forma, por lo que no entendemos cómo es posible que, máxime en los tiempos que estamos viviendo con la pandemia de Covid-19, no se le dé prioridad a un proyecto del que ya deberían estar beneficiándose nuestros vecinos y a la altura de las necesidades de nuestro municipio. Reivindicamos, una vez más, que no se siga mirando hacia otro lado y comiencen las obras a la mayor brevedad”.