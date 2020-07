Un empresario denuncia "competencia desleal de la Junta" por la Escuela de Verano de Alhama

Apenas 24 horas después de que la Junta de Andalucía presentara en Alhama de Almería su Escuela de Verano destinada a niños de familias con pocos recursos un empresario del sector de las enseñanzas en inglés dice sentirse perjudicado por una iniciativa que, a su juicio, supone una “competencia desleal” para su actividad, desarrollada, entre otros municipios almerienses, en la propia localidad de Alhama. “La mayoría de los alumnos que ya se habían comprometido con nosotros para los meses de julio (su escuela está en marcha desde el 1 de julio) y agosto se han marchado, al conocer la de la Junta, y eso me va a obligar a cerrar en agosto y a tener que despedir a los monitores que he contratado este año”, asegura, al hilo, Carlos García Sánchez, propietario de la firma Centro de Lenguas de Almería.

Fue el pasado año cuando Carlos García decidió abrir uno de sus centros en Alhama y organizar la primera edición de su escuela veraniega que, afirma, “fue todo un éxito, con más de un centenar de niños y niñas inscritos”. Para la segunda edición, obligado por las restricciones sanitarias en el marco de la crisis por Covid-19, “hemos tenido que reducir el aforo a 25 chavales y hacer un importante esfuerzo por poner la escuela en marcha”, explica. La misma se desarrolla a través de dos turnos, julio y agosto, aunque advierte que “la mayoría de las familias cogen los dos turnos, y van pagando mes a mes”. Eso ha hecho que “se me quede colgado casi todo lo que ya teníamos contratado para agosto, porque se me han ido los niños e incluso algunos de los alumnos, que estaban con nosotros y habían pagado julio, también se han ido a la otra, donde lo tienen todo gratuito, incluidas las comidas, y donde incluso han ofrecido 20 plazas extra a los niños del pueblo”.

El principal origen de su queja estriba en que, a su juicio, la Escuela de Verano puesta en marcha por la Junta de Andalucía “no aplica ningún criterio para evaluar las necesidades reales de esas familias, sino que están metiendo a todo aquel que lo solicita, procedan o no de familias necesitadas”, algo que le genera “indignación, porque al final se está perjudicando, y con dinero público, a mi empresa y a mis trabajadores, que en agosto volverán al paro, porque no la voy a poder abrir; se quedan fuera por una decisión que han tomado unos políticos”.

Y es que, defiende el empresario, “hemos estado tres meses y medio cerrados (su academia de inglés) y hemos podido abrir a duras penas esta escuela, con mucho esfuerzo, para que ahora el dinero público de mis impuestos se destine a personas que en su mayoría no lo necesitan. Me parecen perfectas las iniciativas de escuelas de verano para familias sin recursos, las apoyo, pero este no es el caso en la gran mayoría de los niños que están aceptando mientras haya plazas”.

Ayer mismo Carlos García se reunía con el alcalde de Alhama, Cristóbal Rodríguez, quien, según afirma el empresario, “me dijo que comprendía mi queja, pero no me ofreció solución alguna que pueda paliar este perjuicio tan grande”.

García se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra la administración autonómica por lo que considera una decisión que le perjudica.