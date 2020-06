La red parroquial de Cáritas, la organización de la iglesia católica que ayuda más directamente a personas y familias necesitadas, recibirá 100.000 euros de la Diputación Provincial de Almería tras la firma del acuerdo realizada en el marco del Programa Contigo, incluido en el Plan Almería de la institución provincial, y que ha sido rubricado este jueves 4 de junio por parte del presidente de la institución provincial, javier A. García, y el Obispo de la Diócesis de Almería, Adolfo González.

El dinero se destinará a ayuda directa y de primera necesidad, es decir, comida, higiene personal y medicinas, y, en palabras del obispo, es un dinero que "nos ayuda a mantener nuestros programas de tipo caritativo y social, que de otra manera no podríamos llegar hasta donde llegamos con ellos". Según González, "en este momento los presupuestos de Cáritas, que es el brazo de la acción social y caritativa de la iglesia, están en torno al millón, por tanto son limitadas las posibilidades que tenemos, y ayudas como esta son de gran valor, porque es una ayuda inmediata que las personas necesitan".

Javier A. García se mostró muy orgulloso durante la intervención, que además ha supuesto el primer acto institucional tras pasar lo más duro del confinamiento, por esta asistencia económica prestada a una organización, Cáritas, que se suma así a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos como las tres organizaciones no gubernamentales que han recibido subvención dentro del Programa Contigo.

"No dudamos ni un segundo en decidir que Cáritas fuera una de las beneficiarias de las ayudas, porque es una organización que está al lado de las personas más vulnerables. No dudamos en apostar y plasmar esa voluntad política y ahora poder hacer entrega de este presupuesto que queremos que llegue a todos y cada uno de los rincones de la provincia. Esta institución trabaja con los 103 municipios y con la ELA y por tanto trabaja para intentar igualar oportunidades y ha hecho algo muy importante a lo largo de su trayectoria: dignificar las ayudas de servicios básicos, para que una familia o un individuo pueda vivir dignamente".

El Programa Contigo de la Diputación Provincial está dotado con 4.175.000 euros y, según remarca el presidente provincial, "estamos trabajando para toda la provincia y ya se están beneficiando miles de almerienses más afectados por la situación".

300.000 euros para templos de la provincia

Puesta en valor, rehabilitación e incluso construcción de nuevos templos son los ejes que rigen desde hace dos años otro convenio anual firmado entre ambas instituciones, por el que la Diputación Provincial aporta 300.000 euros a la Diócesis, además de 100.000 euros que pone la misma, para que se puedan acometer distintas obras y reformas por toda la provincia. Al hilo, Javier A. García ha explicado que este año los templos elegidos para ser destinatarios de esta ayuda económica son: la Casa Canonical de la Catedral de Almería;, la iglesia de San Pedro, el Santuario de la Virgen del Mar, la iglesia de Santa María de Jesús de Huécija; la iglesia de San Isidro de Níjar, el Santuario de Tices en Ohanes, la construcción de un nuevo templo en Roquetas de Mar y la iglesia de Santiago Apostol en Terque.

"Muchas de las iglesias elegidas no tienen la categoría de BIC y esto es lo que tiene de extraordinario", ha querido resaltar el obispo, al hilo. "Ayuda a incorporar al patrimonio declarado monumento nacional un conjunto de elementos muy valiosos en los que necesitamos una ayuda para poderlos mantener en su mejor estado. Requieren de una necesaria conservación por su valor cultural y por su significación, así que no me queda más remedio que reconocer que la labor de la Diputación es admirable, porque nosotros solos, ciertamente, tenemos limitaciones y sin la ayuda de Diputación y de nuestros colaboradores, que a veces trabajan anónimamente, el mantenimiento sería muy problemático".

Javier A. García ha señalado al respecto que las iglesias suponen "el centro social de todos los municipios. Pero es que también lo piden los propios alcaldes de los municipios de la provincia, es uno de los convenios que más satisfacción nos da firmar, porque estamos defendiendo patrimonio, poniendo en valor la cultura, rehabilitando el lugar neurálgico de cada municipio".