Agonía vertical y satisfacción en la 'cumbre' del Torre Laguna

Más de 200 valientes corredores coronaron el cielo de El Ejido tras subir, con grandes marcas, las 28 plantas y los 547 escalones del edificio Torre Lagura. La VII Carrera Vertical Torre Laguna resultó un éxito de participación y de organización, reuniendo a deportistas de todo el país atraídos por la originalidad de una prueba que conlleva un gran despliegue técnico.

La prueba fue organizada por el Instituto Municipal de Deportes ejidense y el club 'Where is The Limit', con la colaboración del Parque de Bomberos del Poniente, de Almería, Levante Almeriense y Granada. La concejal de Deportes, María José Martín, que siguió el desarrollo de la carrera y animó a los atletas en la meta, destacó "el magnífico ambiente vivido durante la jornada, con corredores de distintos puntos del país que han tenido la satisfacción de superar el reto y de obtener como recompensa disfrutar de las magníficas vistas desde la última planta de este edificio singular". La animación de la jornada y el tono festivo lo puso un grupo de gaiteros que recibió con ritmo en meta a los corredores. En el exterior se exhibió un camión de bomberos de 1914 cedido por Pepe Moreno, así como una muestra de fotos.

En lo relativo a la parte competitiva, como cada edición se establecieron tres modalidades distintas; modalidad A para Bomberos en Carrera vertical contrarreloj individual de 28 plantas y 547 escalones; B Carrera vertical contrarreloj individual para corredores Open; y C con Carrera de 6 kms en circuito urbano llano con llegada en el piso 28 de Torre Laguna para corredores Open. La novedad estuvo en que se realizaron equipos de cuatro integrantes y para la categoría bomberos (A), también se inscribieron equipos con tres corredores.

Los bomberos realizaron la prueba con el equipo completo de rescate, de unos 25 kilos de peso, compuesto por botas, pantalón, chaqueta, casco y máscara, además del equipo de aire y botella de oxigeno.

Este año ha participado David Robles, Campeón 2018 de la carrera vertical del Hotel Bali Benidorm, que logró la victoria con un nuevo récord de la carrera, que lo ha dejado en 4:18. En la categoría por equipos, los primeros clasificados fueron los Bomberos Espartanos Everest con un tiempo de 16:55. También participó el Cuerpo Especial de Montaña de la Guardia Civil y se desarrolló una carrera de exhibición con efectivos de Bomberos, Policía Local y Cruz Roja.

La prueba se pudo seguir en directo desde el hall del edificio, a través de una pantalla gigante, y gracias a las cámaras distribuidas por las distintas plantas de la Torre, que retransmitieron en tiempo real todo el desarrollo de la carrera, así como los resultados y la clasificación. Se habilitaron, igualmente, una zona de stands, zona de estiramientos con servicio médico y de fisioterapia, refrigerio y guardarropa.

Tras la carrera se procedió a la entrega de premios, con trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina y trofeo para el club más numeroso. Asimismo se ha obsequió a los corredores con una camiseta y una caja de hortalizas de temporada cedidas por Agrupaejido.

Patrocinaron y colaboraron con la carrera las firmas Agrupaejido, Clínica Antonio Ríos, Plus Ultra Seguros El Ejido, Cruz Roja, Vivanta, Mr. Roger, Óptica Cervantes, Victoria Cicling, Grúas Miguelón, Nex Seguridad & Incendios, TuVizi y Borbalán.