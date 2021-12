Bosquet: "En Balerma de lo que estamos hablando es de supervivencia"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha apoyado la reivindicación del núcleo ejidense de Balerma, este viernes en la capital, una manifestación frente a la delegación provincial de Costas y la Subdelegación del Gobierno para solicitar actuaciones urgentes ante el problema de regresión del litoral, que ya ha aniquilado a parte de su playa y que amenaza a explotaciones agrícolas y al propio Paseo Marítimo.

"No nos podemos permitir que cualquier temporal acabe no solo con sus costas, sino con el pueblo de Balerma"

Al término de la concentración, Marta Bosquet ha expresado que "estoy aquí como presidenta del Parlamento, pero sobre todo como almeriense; por desgracia lo que están sufriendo los vecinos de Balerma desde hace mucho tiempo atrás es fruto de errores, de decisiones equivocadas, actuaciones erróneas... y quien lo está sufriendo son los vecinos de Balerma, es estremecedor porque la regresión que se sufre es terrible".

Según ha indicado Bosquet, "estamos hablando de supervivencia, y no solo de la costa, sino del pueblo y todo lo que conlleva, porque a fin de cuentas se están viendo afectados los invernaderos, como yo misma pude comprobar este verano; muchas de las explotaciones están sufriendo y en cualquier momento se pueden ver abocadas a la desaparición, con la afectación económica y social que eso conllevaría; pero no solo las explotaciones, es el paseo marítimo, es la sociedad balermera y por desgracia esta manifestación en Almería era necesaria, porque llevan mucho tiempo con sus peticiones y reivindicaciones sobre actuaciones urgentes, no nos podemos permitir que cualquier temporal acabe no solo con sus costas, sino con el pueblo de Balerma, así que lo que está en juego es su propia supervivencia".